Бывший бурятский митрополит уже мечтает о ближайшем отпуске, чтобы приехать в республику
Владыка Савватий (Сергей Антонов) опубликовал на своей странице в Facebook пост, в котором пригласил паству на богослужение в Одигитриевском соборе Улан-Удэ в воскресенье.
- Давайте соберёмся 30 августа, в Одигитриевском соборе Улан-Удэ в 9:30. Попрощаемся после службы, обнимемся... Бурятия - моя любовь, останется в моем сердце. Навсегда! – написал он в соцсети.
Как сообщал «Байкал-Daily», Савватий покинул пост главы Улан-Удэнской и Бурятской митрополии. Он назначен главой Чувашской митрополии. Соответствующее решение принял 25 августа Священный Синод Русской православной церкви на заседании в Москве.
Ранее он написал прощальный пост в соцсети:
«Бурятия!!! Ты мне стала родной! Люди, живущие здесь удивительны и неповторимы. Природа уникальна. Меня здесь приняли с любовью, обласкали, я никогда не чувствовал здесь себя чужим. Даже в Москве или Казани, или ещё где-нибудь я всегда узнавал, Бурятия, Твоих детей. Я люблю свою родную землю, где меня ждут, но моё сердце с Тобой, о Бурятия».
Жители Бурятии активно оставляют комментарии на его странице - выражают сожаления, что Савватий покидает республику:
«Жаль, что вы покидаете Бурятию. Но всё будет хорошо. Доброй дороги!»
«Очень жаль, доброго»
«Очень будет Вас не хватать. Сил Вам на новом месте. Дома хорошо»
«Почему? Будем скучать...»
«Очень жаль. Всего доброго в новом служении»
«Спасибо, Владыка, за добрые дела! Вы очень хороший и открытый человек! Вас будет не хватать. Успехов и всех благ!»
«Очень грустно… Неожиданно»
Сам Савватий в комментариях к своему посту пишет, что уже мечтает о ближайшем отпуске, чтобы приехать в Бурятию.
Новым главой Бурятской митрополии назначен бывший митрополит Симбирский (Ульяновская область) Иосиф.
Владыка Савватий попрощается с паствой в Бурятии
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