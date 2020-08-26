В Забайкалье закончился фестиваль частушечников и гармонистов

Более ста певцов и гармонистов приняли участие в VIII фестивале «Играй гармонь звени частушка!» в Забайкальском крае. Мероприятие прошло с 15 по 21 августа в онлайн-формате на Youtubе-канале администрации Агинского Бурятского округа.
В этом году в фестивале приняли участие 59 солистов, 26 семейных ансамблей и 14 вокальных коллективов с 20 районов Забайкальского края и Агинского Бурятского округа. Они представили более 190 конкурсных работ.
Конкурсная программа фестиваля состояла из двух номинаций: «Вокальное исполнительство» и «Народное инструментальное исполнительство». Отдельно оценивались солисты и семейные ансамбли, а также две возрастные категории. Работы оценивали ведущие деятели культуры Забайкальского края.
Итоги фестиваля-конкурса в номинации «Вокальное исполнительство»:
|
Среди солистов по частушке (до 18 лет)
|
Лауреат III степени
|
Бобенко Руслана
|
Петровск-Забайкальский район, с. Малета
|
Среди солистов по частушке (от 18 лет)
|
Лауреат I степени
|
Бояркина Мария
|
Калганский район, с. Калга
|
Лауреат II степени
|
Мельникова Валентина
|
г. Петровск-Забайкальский
|
Лауреат III степени
|
Бородина Антонина
|
Шилкинский район, пгт. Первомайский
|
Среди солистов по народной песне (до 18 лет)
|
Лауреат I степени
|
Демьяненко Григорий
|
г. Петровск-Забайкальский
|
Лауреат II степени
|
Балданова Карина
|
Дульдургинский район, с. Дульдурга
|
Лауреат III степени
|
Петрова Алина
|
п. Агинское, ММУК РЦКД
|
Среди солистов по народной песне (от 18 лет)
|
Лауреат I степени
|
Фёдорова Анна
|
Газимурский Завод
|
Лауреат II степени
|
Булгакова Дина
|
ГО «Посёлок Агинское»
|
Лауреат II степени
|
Блохин Иван
|
Могойтуйский район,
|
Лауреат III степени
|
Зандраев Элбэк
|
Дульдургинский район, с. Дульдурга
|
Лауреат III степени
|
Салтанова Екатерина
|
Кыринский район, с. Верх-Ульхун
|
Среди семейных ансамблей (дуэт)
|
Лауреат I степени
|
Дуэт Алексей Гальцев, Борис Акайкин
|
Каларский район, с. Чара. станица «Каларская»
|
Лауреат I степени
|
Дуэт Ерофеева Екатерина, Салтанова Екатерина
|
Кыринский район,с. Верх-Ульхун
|
Лауреат II степени
|
Семейный дуэт Цыбеновых Хэшэгто и Бальжимы
|
ГО «Посёлок Агинское»
|
Лауреат II степени
|
Агапитова Ирина и Ушакова Мария
|
Читинский район, с. Верх-Чита
|
Лауреат III степени
|
Дуэт Кошечкина Н., Соснина Г.
|
Приаргунский район, пгт Приаргунск
|
Лауреат III степени
|
Семейный дуэт Комиссаровых
|
Ононский район, с. Чиндант
|
Среди семейных ансамблей (трио)
|
Лауреат I степени
|
Трио «Расстань»
|
Агинский район, п. Новоорловск
|
Среди семейных ансамблей (квартет)
|
Лауреат III степени
|
Вокальная группа «Веретёнце»
|
Петровск-Забайкальский район, с. Малета
|
Среди семейных ансамблей (квинтет)
|
Лауреат I степени
|
Вокальная группа «Гармония»
|
Могойтуйский район, п.Могойтуй
|
Лауреат I степени
|
Народный вокальный ансамбль «Полюшко»
|
Читинский район, с. Засопка
|
Лауреат II степени
|
Народный ансамбль «Селяночка»
|
Читинский район, с. Верх-Чита
|
Лауреат III степени
|
Фольклорная казачья группа «Подкова»
|
Кыринский район, с. Верх-Ульхун.
|
Лауреат III степени
|
Вокальная группа «Вольница»
|
г. Балей.
|
Среди фольклорных коллективов
|
Лауреат I степени
|
Вокальная группа «Новоорловчанка»
|
Агинский район, п. Новоорловск
|
Лауреат I степени
|
Вокальный ансамбль «Смоленочка»
|
Читинский район, с. Смоленка
|
Лауреат II степени
|
Женская вокальная группа ветеранов культуры «Уянга»
|
Агинский район, МУК РЦКД
|
Лауреат II степени
|
Народный вокальный коллектив «Сударушка»
|
Шилкинский район, с. Мирсаново.
|
Лауреат III степени
|
Вокальная группа «Карымчаночка»
|
п. Карымское
|
Лауреат III степени
|
Вокальный ансамбль «Росинка»
|
Агинский район, п. Новоорловск
|
Специальные призы
|
Специальный приз «За верность традиции»
|
ДТО «Круть-верть»
|
Читинский район, с. Смоленка
|
Приз зрительских симпатий среди солистов
|
Булгакова Дина Федоровна
|
ГО «Посёлок Агинское»
|
Приз зрительских симпатий среди ансамблей и вокальных коллективов
|
Женская вокальная группа ветеранов культуры «Уянга»
|
Агинский район, МУК РЦКД
Итоги фестиваля-конкурса в номинации «Народное инструментальное исполнительство»:
|
Среди гармонистов, имеющих специальное образование (до 18 лет)
|
Лауреат II степени
|
Лопаткин Антон
|
пгт. Могойтуй, ДШИ им. Л.Л. Линховоина
|
Лауреат III степени
|
Сундуев Денис
|
пгт. Могойтуй, ДШИ им. Л.Л. Линховоина
|
Среди гармонистов, имеющих специальное образование (от 18 лет)
|
Лауреат I степени
|
Панкратов Дмитрий
|
Балейский район, г. Балей
|
Лауреат I степени
|
Афанасьев Александр
|
Агинский район, пгт. Новоорловск
|
Лауреат II степени
|
Плотников Денис
|
г. Чита, ансамбль песни и танца Дома офицеров
|
Лауреат III степени
|
Полоротов Виктор
|
Акшинский район, с. Акша
|
Среди гармонистов, не имеющих специальное образование (от 18 лет)
|
Лауреат I степени
|
Демьяненко Григорий
|
г. Петровск-Забайкальск
|
Лауреат II степени
|
Шевченко Владимир
|
Читинский район, с.Танха
|
Лауреат III степени
|
Журавлёв Александр
|
Газимуро-Заводский район,
|
Среди семейных ансамблей на разных инструментах (дуэт)
|
Лауреат I степени
|
Дуэт Афанасьевых
|
Агинский район, пгт. Новоорловск
|
Среди семейных ансамблей на разных инструментах (трио)
|
Лауреат II степени
|
Ансамбль «Радуга»
|
Могойтуйский район, с. Цаган-Оль
|
Среди семейных ансамблей на разных инструментах (квинтет)
|
Лауреат III степени
|
Инструментальный ансамбль «Бальзяночка»
|
Дульдургинский район, с. Бальзино
|
Среди семейных ансамблей на однородных инструментах (дуэт)
|
Лауреат I степени
|
«Касачи»
|
Дульдургинский район, с. Чиндалей
|
Специальный приз
|
«За пропаганду игры на народных инструментах»
|
Содном-Дашиева Долгор
|
Дульдургинский район, с. Зуткулей