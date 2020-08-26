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В Забайкалье закончился фестиваль частушечников и гармонистов

В Забайкалье закончился фестиваль частушечников и гармонистов
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
На онлайн-конкурс поступило более 190 работ

Более ста певцов и гармонистов приняли участие в VIII фестивале «Играй гармонь звени частушка!» в Забайкальском крае. Мероприятие прошло с 15 по 21 августа в онлайн-формате на Youtubе-канале администрации Агинского Бурятского округа.

В этом году в фестивале приняли участие 59 солистов, 26 семейных ансамблей и 14 вокальных коллективов с 20 районов Забайкальского края и Агинского Бурятского округа. Они представили более 190 конкурсных работ.

Конкурсная программа фестиваля состояла из двух номинаций: «Вокальное исполнительство» и «Народное инструментальное исполнительство». Отдельно оценивались солисты и семейные ансамбли, а также две возрастные категории. Работы оценивали ведущие деятели культуры Забайкальского края.

Итоги фестиваля-конкурса в номинации «Вокальное исполнительство»:

Среди солистов по частушке (до 18 лет)

Лауреат III степени

Бобенко Руслана

Петровск-Забайкальский район, с. Малета
Рук. Бобенко Екатерина

Среди солистов по частушке (от 18 лет)

Лауреат I степени

Бояркина Мария

Калганский район, с. Калга

Лауреат II степени

Мельникова Валентина

г. Петровск-Забайкальский

Лауреат III степени

Бородина Антонина

Шилкинский район, пгт. Первомайский

Среди солистов по народной песне (до 18 лет)

Лауреат I степени

Демьяненко Григорий

г. Петровск-Забайкальский
Рук. Рудницкая Кристина

Лауреат II степени

Балданова Карина

Дульдургинский район, с. Дульдурга
Рук. Яковлева Ольга

Лауреат III степени

Петрова Алина

п. Агинское, ММУК РЦКД

Среди солистов по народной песне (от 18 лет)

Лауреат I степени

Фёдорова Анна

Газимурский Завод
Рук. Семенова Ольга

Лауреат II степени

Булгакова Дина

ГО «Посёлок Агинское»
Рук. Дармаева Аяна

Лауреат II степени

Блохин Иван

Могойтуйский район,
п. Могойтуй

Лауреат III степени

Зандраев Элбэк

Дульдургинский район, с. Дульдурга
Рук. Яковлева Ольга

Лауреат III степени

Салтанова Екатерина

Кыринский район, с. Верх-Ульхун

Среди семейных ансамблей (дуэт)

Лауреат I степени

Дуэт Алексей Гальцев, Борис Акайкин

Каларский район, с. Чара. станица «Каларская»

Лауреат I степени

Дуэт Ерофеева Екатерина, Салтанова Екатерина

Кыринский район,с. Верх-Ульхун

Лауреат II степени

Семейный дуэт Цыбеновых Хэшэгто и Бальжимы

ГО «Посёлок Агинское»

Лауреат II степени

Агапитова Ирина и Ушакова Мария

Читинский район, с. Верх-Чита

Лауреат III степени

Дуэт Кошечкина Н., Соснина Г.

Приаргунский район, пгт Приаргунск
Рук. Бочкарев И.

Лауреат III степени

Семейный дуэт Комиссаровых

Ононский район, с. Чиндант
Рук. Ермолина Виктория

Среди семейных ансамблей (трио)

Лауреат I степени

Трио «Расстань»

Агинский район, п. Новоорловск
Рук. Афанасьева Л.

Среди семейных ансамблей (квартет)

Лауреат III степени

Вокальная группа «Веретёнце»

Петровск-Забайкальский район, с. Малета
Рук-ль: Бобенко Е.Ю.

Среди семейных ансамблей (квинтет)

Лауреат I степени

Вокальная группа «Гармония»

Могойтуйский район, п.Могойтуй
Рук. Лхамажапова С.

Лауреат I степени

Народный вокальный ансамбль «Полюшко»

Читинский район, с. Засопка
Рук. Михайлов А.

Лауреат II степени

Народный ансамбль «Селяночка»

Читинский район, с. Верх-Чита
Рук. Агапитова И.

Лауреат III степени

Фольклорная казачья группа «Подкова»

Кыринский район, с. Верх-Ульхун.
Рук. Салтанова Е.

Лауреат III степени

Вокальная группа «Вольница»

г. Балей.
Рук. Панкратов Д.

Среди фольклорных коллективов

Лауреат I степени

Вокальная группа «Новоорловчанка»

Агинский район, п. Новоорловск
Рук. Афанасьева Л.

Лауреат I степени

Вокальный ансамбль «Смоленочка»

Читинский район, с. Смоленка
Рук. Леонтьев И.

Лауреат II степени

Женская вокальная группа ветеранов культуры «Уянга»

Агинский район, МУК РЦКД
Рук. Дондокова Т.

Лауреат II степени

Народный вокальный коллектив «Сударушка»

Шилкинский район, с. Мирсаново.
Рук. Шипунова М.

Лауреат III степени

Вокальная группа «Карымчаночка»

п. Карымское
Рук. Ким В.

Лауреат III степени

Вокальный ансамбль «Росинка»

Агинский район, п. Новоорловск
Рук. Афанасьева Л.

Специальные призы

Специальный приз «За верность традиции»

ДТО «Круть-верть»

Читинский район, с. Смоленка
Рук. Марданова И.

Приз зрительских симпатий среди солистов

Булгакова Дина Федоровна

ГО «Посёлок Агинское»
Рук. Дармаева Аяна

Приз зрительских симпатий среди ансамблей и вокальных коллективов

Женская вокальная группа ветеранов культуры «Уянга»

Агинский район, МУК РЦКД
Рук. Дондокова Т.

Итоги фестиваля-конкурса в номинации «Народное инструментальное исполнительство»:

Среди гармонистов, имеющих специальное образование (до 18 лет)

Лауреат II степени

Лопаткин Антон

пгт. Могойтуй, ДШИ им. Л.Л. Линховоина
Рук. Шильникова А.

Лауреат III степени

Сундуев Денис

пгт. Могойтуй, ДШИ им. Л.Л. Линховоина
Рук. Сундуев Е.

Среди гармонистов, имеющих специальное образование (от 18 лет)

Лауреат I степени

Панкратов Дмитрий

Балейский район, г. Балей

Лауреат I степени

Афанасьев Александр

Агинский район, пгт. Новоорловск

Лауреат II степени

Плотников Денис

г. Чита, ансамбль песни и танца Дома офицеров

Лауреат III степени

Полоротов Виктор

Акшинский район, с. Акша

Среди гармонистов, не имеющих специальное образование (от 18 лет)

Лауреат I степени

Демьяненко Григорий

г. Петровск-Забайкальск

Лауреат II степени

Шевченко Владимир

Читинский район, с.Танха

Лауреат III степени

Журавлёв Александр

Газимуро-Заводский район,
с. Солнечный

Среди семейных ансамблей на разных инструментах (дуэт)

Лауреат I степени

Дуэт Афанасьевых

Агинский район, пгт. Новоорловск
Рук. Афанасьев А.

Среди семейных ансамблей на разных инструментах (трио)

Лауреат II степени

Ансамбль «Радуга»

Могойтуйский район, с. Цаган-Оль
Рук. Лубсанов Ч.

Среди семейных ансамблей на разных инструментах (квинтет)

Лауреат III степени

Инструментальный ансамбль «Бальзяночка»

Дульдургинский район, с. Бальзино
Рук. Бусоедова В.

Среди семейных ансамблей на однородных инструментах (дуэт)

Лауреат I степени

«Касачи»

Дульдургинский район, с. Чиндалей
Рук. Чернышов Ф.Н.

Специальный приз

«За пропаганду игры на народных инструментах»

Содном-Дашиева Долгор

Дульдургинский район, с. Зуткулей

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