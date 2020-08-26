В Забайкалье закончился фестиваль частушечников и гармонистов

Среди солистов по частушке (до 18 лет) Лауреат III степени Бобенко Руслана Петровск-Забайкальский район, с. Малета

Рук. Бобенко Екатерина Среди солистов по частушке (от 18 лет) Лауреат I степени Бояркина Мария Калганский район, с. Калга Лауреат II степени Мельникова Валентина г. Петровск-Забайкальский Лауреат III степени Бородина Антонина Шилкинский район, пгт. Первомайский Среди солистов по народной песне (до 18 лет) Лауреат I степени Демьяненко Григорий г. Петровск-Забайкальский

Рук. Рудницкая Кристина Лауреат II степени Балданова Карина Дульдургинский район, с. Дульдурга

Рук. Яковлева Ольга Лауреат III степени Петрова Алина п. Агинское, ММУК РЦКД Среди солистов по народной песне (от 18 лет) Лауреат I степени Фёдорова Анна Газимурский Завод

Рук. Семенова Ольга Лауреат II степени Булгакова Дина ГО «Посёлок Агинское»

Рук. Дармаева Аяна Лауреат II степени Блохин Иван Могойтуйский район,

п. Могойтуй Лауреат III степени Зандраев Элбэк Дульдургинский район, с. Дульдурга

Рук. Яковлева Ольга Лауреат III степени Салтанова Екатерина Кыринский район, с. Верх-Ульхун Среди семейных ансамблей (дуэт) Лауреат I степени Дуэт Алексей Гальцев, Борис Акайкин Каларский район, с. Чара. станица «Каларская» Лауреат I степени Дуэт Ерофеева Екатерина, Салтанова Екатерина Кыринский район,с. Верх-Ульхун Лауреат II степени Семейный дуэт Цыбеновых Хэшэгто и Бальжимы ГО «Посёлок Агинское» Лауреат II степени Агапитова Ирина и Ушакова Мария Читинский район, с. Верх-Чита Лауреат III степени Дуэт Кошечкина Н., Соснина Г. Приаргунский район, пгт Приаргунск

Рук. Бочкарев И. Лауреат III степени Семейный дуэт Комиссаровых Ононский район, с. Чиндант

Рук. Ермолина Виктория Среди семейных ансамблей (трио) Лауреат I степени Трио «Расстань» Агинский район, п. Новоорловск

Рук. Афанасьева Л. Среди семейных ансамблей (квартет) Лауреат III степени Вокальная группа «Веретёнце» Петровск-Забайкальский район, с. Малета

Рук-ль: Бобенко Е.Ю. Среди семейных ансамблей (квинтет) Лауреат I степени Вокальная группа «Гармония» Могойтуйский район, п.Могойтуй

Рук. Лхамажапова С. Лауреат I степени Народный вокальный ансамбль «Полюшко» Читинский район, с. Засопка

Рук. Михайлов А. Лауреат II степени Народный ансамбль «Селяночка» Читинский район, с. Верх-Чита

Рук. Агапитова И. Лауреат III степени Фольклорная казачья группа «Подкова» Кыринский район, с. Верх-Ульхун.

Рук. Салтанова Е. Лауреат III степени Вокальная группа «Вольница» г. Балей.

Рук. Панкратов Д. Среди фольклорных коллективов Лауреат I степени Вокальная группа «Новоорловчанка» Агинский район, п. Новоорловск

Рук. Афанасьева Л. Лауреат I степени Вокальный ансамбль «Смоленочка» Читинский район, с. Смоленка

Рук. Леонтьев И. Лауреат II степени Женская вокальная группа ветеранов культуры «Уянга» Агинский район, МУК РЦКД

Рук. Дондокова Т. Лауреат II степени Народный вокальный коллектив «Сударушка» Шилкинский район, с. Мирсаново.

Рук. Шипунова М. Лауреат III степени Вокальная группа «Карымчаночка» п. Карымское

Рук. Ким В. Лауреат III степени Вокальный ансамбль «Росинка» Агинский район, п. Новоорловск

Рук. Афанасьева Л. Специальные призы Специальный приз «За верность традиции» ДТО «Круть-верть» Читинский район, с. Смоленка

Рук. Марданова И. Приз зрительских симпатий среди солистов Булгакова Дина Федоровна ГО «Посёлок Агинское»

Рук. Дармаева Аяна Приз зрительских симпатий среди ансамблей и вокальных коллективов Женская вокальная группа ветеранов культуры «Уянга» Агинский район, МУК РЦКД

Рук. Дондокова Т.

Более ста певцов и гармонистов приняли участие в VIII фестивале «Играй гармонь звени частушка!» в Забайкальском крае. Мероприятие прошло с 15 по 21 августа в онлайн-формате на Youtubе-канале администрации Агинского Бурятского округа.В этом году в фестивале приняли участие 59 солистов, 26 семейных ансамблей и 14 вокальных коллективов с 20 районов Забайкальского края и Агинского Бурятского округа. Они представили более 190 конкурсных работ.Конкурсная программа фестиваля состояла из двух номинаций: «Вокальное исполнительство» и «Народное инструментальное исполнительство». Отдельно оценивались солисты и семейные ансамбли, а также две возрастные категории. Работы оценивали ведущие деятели культуры Забайкальского края.

Итоги фестиваля-конкурса в номинации «Народное инструментальное исполнительство»: