Он появится на уличной интерактивной площадке «Музейный дворик»
27 августа музей природы Бурятии откроет для гостей уличную интерактивную площадку «Музейный дворик». Таким образом, музей вышел за рамки привычного формата и расширил музейное пространство.
«Музейный дворик» — это зелёная зона в самом центре Улан-Удэ, где можно отдохнуть b узнать много интересного о природе республики. Также будет создан яркий и необычный арт-объект - скульптуру шерстистого носорога.
- Это животное выбрано не случайно, ведь тысячелетия назад огромные стада этих гигантов бродили по нашим степям. Также можно будет попрыгать на тактильной дорожке из камней байкальского региона, найти животных и растения на красочной карте Бурятии и почувствовать себя настоящим палеонтологом, участвуя в раскопках. А водная прохлада нашего пруда перенесёт в безгранично прекрасный мир природы. Кроме того, в «Музейном дворике» размещено несколько фотозон, - сообщает пресс-служба министерства культуры Бурятии.
Доступ свободный, возрастных ограничений нет, среда адаптирована для людей с ограниченными возможностями здоровья.
В Улан-Удэ представят скульптуру шерстистого носорога
Общество, Фото:
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