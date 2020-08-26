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В Улан-Удэ представят скульптуру шерстистого носорога

В Улан-Удэ представят скульптуру шерстистого носорога
Общество,  Фото:сайт минкультуры Бурятии
Он появится на уличной интерактивной площадке «Музейный дворик»

27 августа музей природы Бурятии откроет для гостей уличную интерактивную площадку «Музейный дворик». Таким образом, музей вышел за рамки привычного формата и расширил музейное пространство.

«Музейный дворик» — это зелёная зона в самом центре Улан-Удэ, где можно отдохнуть b узнать много интересного о природе республики. Также будет создан яркий и необычный арт-объект - скульптуру шерстистого носорога.

- Это животное выбрано не случайно, ведь тысячелетия назад огромные стада этих гигантов бродили по нашим степям. Также можно будет попрыгать на тактильной дорожке из камней байкальского региона, найти животных и растения на красочной карте Бурятии и почувствовать себя настоящим палеонтологом, участвуя в раскопках. А водная прохлада нашего пруда перенесёт в безгранично прекрасный мир природы. Кроме того, в «Музейном дворике» размещено несколько фотозон, - сообщает пресс-служба министерства культуры Бурятии.

Доступ свободный, возрастных ограничений нет, среда адаптирована для людей с ограниченными возможностями здоровья.


скульптура
 
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