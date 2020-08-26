 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

26 августа

25 августа

Популярное

В Улан-Удэ сняли режим повышенной готовности

В Улан-Удэ сняли режим повышенной готовности
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Наводнение улан-удэнцам больше не грозит

Комиссия по ЧС в Улан-Удэ приняла решение о снятии режима повышенной готовности в городе с 9 часов утра 24 августа. Соответствующее решение подписал сегодня, 26 августа, первый заместитель мэра Улан-Удэ Олег Екимовский.⠀

Тем не менее, управление по ЧС администрации Улан-Удэ продолжит мониторинг гидрологической обстановки на реках Селенга и Уда, а также на их основных притоках.⠀

Как сообщал «Байкал-Daily», режим повышенной готовности был введён в Улан-Удэ с 11 августа. Это было связано с тем, что на 10 августа уровень воды в реке Селенга составлял 165 см, ожидалось, что подъём воды мог продолжиться из-за сильных дождей на территории Монголии. Власти начали вовсю готовиться к возможному наводнению.

Однако максимальная отметка на Селенге в 182 см была зафиксирована 17 августа. В последующие дни уровень реки пошёл на спад.⠀
режим повышенной готовности
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ сняли режим повышенной готовности
В Улан-Удэ сняли режим повышенной готовности
Общество, 26.08.2020
Наводнение улан-удэнцам больше не грозит
В Бурятии объявлено штормовое предупреждение
В Бурятии объявлено штормовое предупреждение
Общество, 26.08.2020
Ухудшение погоды ожидается с завтрашнего дня
В центре Улан-Удэ вместо кустарников выросла полынь и лебеда. Видео
В центре Улан-Удэ вместо кустарников выросла полынь и лебеда. Видео
Общество, 26.08.2020
Высаженные саженцы засохли и ломались с треском
В Улан-Удэ стали косить больше травы
В Улан-Удэ стали косить больше травы
Общество, 26.08.2020
В мэрии отчитались по уборке травы
В пригороде Улан-Удэ зреет бунт из-за транспортной проблемы
В пригороде Улан-Удэ зреет бунт из-за транспортной проблемы
Общество, 26.08.2020
Дошло до того, что не сумевший втиснуться в салон пассажир кидался на автобус  
Пять пожарных машин отремонтировали в Бурятии
Пять пожарных машин отремонтировали в Бурятии
Общество, 26.08.2020
Отремонтированные автомобили снова в строю
В сотых кварталах Улан-Удэ врасплох для жителей отключили горячую воду
В сотых кварталах Улан-Удэ врасплох для жителей отключили горячую воду
Общество, 26.08.2020
Горячую воду ранее обещали не отключать, но всё-таки это сделали
В Бурятии создали статую Будды для нового дацана
В Бурятии создали статую Будды для нового дацана
Общество, 26.08.2020
Статуя будет стоять в новом Дворце Ваджрадхары
В Улан-Удэ осуждённые сыграли в «Угадай кино»
В Улан-Удэ осуждённые сыграли в «Угадай кино»
Общество, 26.08.2020
В исправительной колонии №2 прошла викторина о кино

Позитив

Профилактика

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^