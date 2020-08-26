Наводнение улан-удэнцам больше не грозит
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Комиссия по ЧС в Улан-Удэ приняла решение о снятии режима повышенной готовности в городе с 9 часов утра 24 августа. Соответствующее решение подписал сегодня, 26 августа, первый заместитель мэра Улан-Удэ Олег Екимовский.⠀
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Тем не менее, управление по ЧС администрации Улан-Удэ продолжит мониторинг гидрологической обстановки на реках Селенга и Уда, а также на их основных притоках.⠀
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Как сообщал «Байкал-Daily», режим повышенной готовности был введён в Улан-Удэ с 11 августа. Это было связано с тем, что на 10 августа уровень воды в реке Селенга составлял 165 см, ожидалось, что подъём воды мог продолжиться из-за сильных дождей на территории Монголии. Власти начали вовсю готовиться к возможному наводнению.
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Однако максимальная отметка на Селенге в 182 см была зафиксирована 17 августа. В последующие дни уровень реки пошёл на спад.⠀
В Улан-Удэ сняли режим повышенной готовности
Общество, Фото:
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