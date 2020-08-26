В Прибайкалье лайка «посчитала» белок и бурундуков

Четвероногая «учётчица» помогла научным сотрудникам в работе
Учёт зверей – одна из обязательных составляющих в работе сотрудников научного отдела «Заповедного Прибайкалья» в Иркутской области. Считают представителей фауны разными способами: по голосам, по следам, по визуальным встречам. Для учёта белки и бурундука применяют так называемый маршрутный метод — когда прокладывается определённый путь по угодьям, характерным для их обитания.
Именно такой способ был применён буквально на днях в одном из лесничеств Прибайкальского национального парка. Белки и бурундуки обычно своё присутствие не афишируют: таятся от человека. Поэтому специалисты используют для их обнаружения не свои органы чувств, а «внештатных помощников».
- Обнаружить небольших зверьков помогает специально обученная собака-лайка. Услышав или учуяв белку или бурундука, она облаивает дерево, на котором прячется зверёк. Когда человек подходит к обозначенному собакой стволу, ему остаётся лишь разглядеть зверька и определить его видовую принадлежность, – рассказала Татьяна Десятова, научный сотрудник ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».
Собака-учётчица должна отвечать определённым требованиям: не отходить далеко от идущего по маршруту человека, не отвлекаться на копытных и других животных, быстро прекращать облаивание по команде и отправляться в новый поиск. Всем этим требованиям в полной мере отвечает десятилетняя лайка Тайга.
- Несмотря на преклонный возраст Тайга очень старательно на протяжении 3 дней «считала» белок и бурундуков. В результате, показатель встречаемости бурундука составил 4 особи на 10 км – это лучше, чем в прошлом году. Больше почти в 4 раза. И всё же численность вида остается очень низкой. Мало встречается и белок – не более 1 особи на 10 км, – прокомментировала ход учётных работ Татьяна Десятова.
Низкая численность этих видов связана с неблагоприятными климатическими условиями текущего года (холодная и затяжная весна, дождливое лето) и слабым урожаем семян хвойных деревьев, сообщает пресс-служба «Заповедного Прибайкалья».
В Прибайкалье лайка «посчитала» белок и бурундуков
Общество, Фото:
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