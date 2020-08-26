Он состоится на территории Пади Топка и посёлка Плишкино
Субботник на территории городских лесов пройдёт в Иркутске. Экологическое мероприятие запланировано на 29 августа в 10:00.
Субботник состоится на территории городского лесного массива Падь Топка и посёлка Плишкино, смежной с СНТ, расположенными вдоль улицы Радищева, в том числе:
- СНТ «им. Дубинина»,
- СНТ «Металлист»,
- СНТ «Союз учителей»,
- СНТ «Байкал»,
- СНТ «40 лет Октября»,
- СНТ «Трамвайщик»,
- СНТ «Таёжник»,
- СНТ «Огонёк».
Всего запланировано три субботника для приведения в надлежащее санитарное состояние территории Иркутского городского лесничества. Участникам акции будут выданы перчатки и пакеты для сбора мусора и отходов древесно-кустарной растительности. Об этом сообщает пресс-служба администрации Иркутска.
Возрастное ограничение 0+
В городских лесах Иркутска проведут субботник
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Прошло награждение творческого конкурса «И помнит мир спасённый»
Проект был реализован в селе Батурино
Зал на 80 мест оборудован прочным навесом
Работу ребят центра «Добрый» оценило жюри фестиваля конкурсов «Таланты России»
Это станет одной из мер по снижению количества очагов аварийности
Должность получил зампред правительства Вячеслав Цыбикжапов
Главные герои будущей ленты – молодые талантливые музыканты
Ограничения могут снять после 15 сентября
Были отобраны 53 книги - ранние издания на бурятском языке на старомонгольском и латинском алфавите
Вход будет свободным
Очереди создают родители, спохватившиеся в последний момент перед 1 сентября
В Союзе кинематографистов Бурятии два новых члена
Знаменитая скульптура была установлена в 2012 году
Первая парковка с зелёной лужайкой появится в сквере
Разыскиваются владельцы животных