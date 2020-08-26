В городских лесах Иркутска проведут субботник

Он состоится на территории Пади Топка и посёлка Плишкино



Субботник на территории городских лесов пройдёт в Иркутске. Экологическое мероприятие запланировано на 29 августа в 10:00.



Субботник состоится на территории городского лесного массива Падь Топка и посёлка Плишкино, смежной с СНТ, расположенными вдоль улицы Радищева, в том числе:

- СНТ «им. Дубинина»,

- СНТ «Металлист»,

- СНТ «Союз учителей»,

- СНТ «Байкал»,

- СНТ «40 лет Октября»,

- СНТ «Трамвайщик»,

- СНТ «Таёжник»,

- СНТ «Огонёк».



Всего запланировано три субботника для приведения в надлежащее санитарное состояние территории Иркутского городского лесничества. Участникам акции будут выданы перчатки и пакеты для сбора мусора и отходов древесно-кустарной растительности. Об этом сообщает пресс-служба администрации Иркутска.



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