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В городских лесах Иркутска проведут субботник

В городских лесах Иркутска проведут субботник
Общество,  Фото:pixabay.com
Он состоится на территории Пади Топка и посёлка Плишкино

Субботник на территории городских лесов пройдёт в Иркутске. Экологическое мероприятие запланировано на 29 августа в 10:00.

Субботник состоится на территории городского лесного массива Падь Топка и посёлка Плишкино, смежной с СНТ, расположенными вдоль улицы Радищева, в том числе:
- СНТ «им. Дубинина»,
- СНТ «Металлист»,
- СНТ «Союз учителей»,
- СНТ «Байкал»,
- СНТ «40 лет Октября»,
- СНТ «Трамвайщик»,
- СНТ «Таёжник»,
- СНТ «Огонёк».

Всего запланировано три субботника для приведения в надлежащее санитарное состояние территории Иркутского городского лесничества. Участникам акции будут выданы перчатки и пакеты для сбора мусора и отходов древесно-кустарной растительности. Об этом сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

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Иркутск субботник Лес
 
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