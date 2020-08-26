Возбуждены административные дела
Читинская таможня выявила у россиянина автомобиль «Тойота Краун», ввезённый из Монголии, срок временного ввоза которого истёк в декабре 2018 года.
Владелец автомобиля пояснил, что транспортное средство приобрёл в декабре 2017 года у гражданина Монголии.
- Сотрудники Читинской таможни выяснили, что гражданин Монголии ввёз автомобиль в Забайкальский край через пункт пропуска МАПП Кяхта. По закону, он должен был до окончания срока временного ввоза автомобиля вывезти его с территории Российской Федерации или оформить в таможенном отношении. Но он не сделал этого, а продал автомобиль гражданину России, - сообщили в пресс-службе Читинской таможни.
В отношении гражданина Монголии возбудили два административных дела: за нарушение сроков временного ввоза транспортных средств и передачу права пользования или иное распоряжение временно ввезёнными физическими лицами транспортными средствами.
На автомобиль наложен арест. После окончания административного расследования, материалы дела будут направлены в суд для рассмотрения и конфискации автомобиля.
Гражданин Монголии незаконно продал автомобиль, ввезённый через Бурятию
Общество, Фото:
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