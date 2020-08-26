Гражданин Монголии незаконно продал автомобиль, ввезённый через Бурятию

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Возбуждены административные дела



Читинская таможня выявила у россиянина автомобиль «Тойота Краун», ввезённый из Монголии, срок временного ввоза которого истёк в декабре 2018 года.



Владелец автомобиля пояснил, что транспортное средство приобрёл в декабре 2017 года у гражданина Монголии.



- Сотрудники Читинской таможни выяснили, что гражданин Монголии ввёз автомобиль в Забайкальский край через пункт пропуска МАПП Кяхта. По закону, он должен был до окончания срока временного ввоза автомобиля вывезти его с территории Российской Федерации или оформить в таможенном отношении. Но он не сделал этого, а продал автомобиль гражданину России, - сообщили в пресс-службе Читинской таможни.



В отношении гражданина Монголии возбудили два административных дела: за нарушение сроков временного ввоза транспортных средств и передачу права пользования или иное распоряжение временно ввезёнными физическими лицами транспортными средствами.



На автомобиль наложен арест. После окончания административного расследования, материалы дела будут направлены в суд для рассмотрения и конфискации автомобиля.







