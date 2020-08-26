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В Бурятии объявлено штормовое предупреждение

В Бурятии объявлено штормовое предупреждение
Общество,  Фото:pixabay.com
Ухудшение погоды ожидается с завтрашнего дня

По данным Бурятского гидрометцентра, 27 августа по южной половине, 28 августа в большинстве районов дожди, местами сильные дожди, усиление ветра до 15-20 м/с. Об этом сообщили в мэрии Улан-Удэ.

В целях предупреждения возможных ЧС и повышения оперативности реагирования рекомендовано: ⠀

- организовать внеочередной инструктаж дежурно-диспетчерских смен; 

- увеличить кратность авиационного и наземного патрулирований; выставление постов от пожарно-спасательных гарнизонов; ⠀

- организовать систематическую разъяснительную работу с населением (путем подворового обхода, схода граждан, через ТV, радио) о соблюдении мер пожарной безопасности в лесах в рамках действующего особого противопожарного режима; ⠀

- организовать работу патрульных, патрульно-маневренных, патрульно-контрольных, маневренных групп на прилегающих территориях; ⠀

- информацию разместить на сайтах муниципальных образований; довести информацию о пожарной опасности до населения, старост, глав поселений и руководителей заинтересованных организаций. ⠀

Обо всех предпосылках к ЧС нужно сообщать в службу ЕДДС. ⠀
прогноз
 
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