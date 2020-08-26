В Бурятии объявлено штормовое предупреждение

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- увеличить кратность авиационного и наземного патрулирований; выставление постов от пожарно-спасательных гарнизонов; ⠀



- организовать систематическую разъяснительную работу с населением (путем подворового обхода, схода граждан, через ТV, радио) о соблюдении мер пожарной безопасности в лесах в рамках действующего особого противопожарного режима; ⠀



- организовать работу патрульных, патрульно-маневренных, патрульно-контрольных, маневренных групп на прилегающих территориях; ⠀



- информацию разместить на сайтах муниципальных образований; довести информацию о пожарной опасности до населения, старост, глав поселений и руководителей заинтересованных организаций. ⠀

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Обо всех предпосылках к ЧС нужно сообщать в службу ЕДДС. ⠀



По данным Бурятского гидрометцентра, 27 августа по южной половине, 28 августа в большинстве районов дожди, местами сильные дожди, усиление ветра до 15-20 м/с. Об этом сообщили в мэрии Улан-Удэ.В целях предупреждения возможных ЧС и повышения оперативности реагирования рекомендовано: ⠀- организовать внеочередной инструктаж дежурно-диспетчерских смен;