В Иркутской области нарушителей противопожарного режима оштрафовали на 14 млн

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Режим действует ещё в нескольких районах области



В Иркутской области более 2000 человек в составе межведомственных групп ежедневно патрулируют садоводства и населённые пункты северных районов, на территории которых продолжает действовать особый противопожарный режим.



Только за прошедшие сутки проведено 608 подворовых обходов и 35 сходов граждан с охватом 2036 человек. На въездах в лес выставлено 82 поста, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.



С начала действия особого противопожарного режима по фактам возгораний мусора и сухой растительности было оштрафовано 1070 правонарушителей на общую сумму 14,5 миллионов рублей.



- В этом году нашими сотрудниками была проведена большая работа по привлечению к административной ответственности юридических лиц, на территории которых происходили палы сухой растительности и сжигание мусора. Общая сумма штрафов на эту категорию правонарушителей превысила 12 миллионов рублей. В половине случаев нарушителями являются органы местного самоуправления, которые несвоевременно принимают меры по недопущению возгораний или просто их игнорируют, - отметил врио начальника ГУ МЧС по Иркутской области Вячеслав Федосеенко.



