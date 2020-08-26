Вскоре на ней начнутся обучающие занятия
В городе Гусиноозерске Селенгинского района Бурятии открылась площадка для изучения и закрепления правил безопасного поведения на дороге. Решение об открытии специальной площадки для детей было принято на заседании районной комиссии по повышению безопасности дорожного движения.
- Макет улично-дорожной сети с нанесённой дорожной разметкой позволит проводить тематические занятия для юных пешеходов. Под руководством педагогов или вместе со своими родителями дети будут изучать основы безопасного поведения на проезжей части, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Уже на этой неделе автоинспекторы проведут обучающие мероприятия с детьми и в преддверии нового учебного года напомнят о безопасном пути в школу.
В городе в Бурятии открылась площадка для изучения дорожных правил
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Умер 62-летний мужчина
Высаженные саженцы засохли и ломались с треском
В мэрии отчитались по уборке травы
Отремонтированные автомобили снова в строю
Дошло до того, что не сумевший втиснуться в салон пассажир кидался на автобус
Горячую воду ранее обещали не отключать, но всё-таки это сделали
Статуя будет стоять в новом Дворце Ваджрадхары
В исправительной колонии №2 прошла викторина о кино
50 танцоров «зажгли» на площади Советов. ВИДЕО
Главные роли в клипе сыграли жители села Кырма
Савватий переезжает в родную Чувашскую Республику
Вредитель имеет карантинный статус в России
У болельщиков будут измерять температуру и впустят только половину от общей вместимости стадиона
Мероприятие состоялось в городском парке
В Улан-Удэ днём до +23