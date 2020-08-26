В городе в Бурятии открылась площадка для изучения дорожных правил

Общество, Фото: УГИБДД по Бурятии

Вскоре на ней начнутся обучающие занятия



В городе Гусиноозерске Селенгинского района Бурятии открылась площадка для изучения и закрепления правил безопасного поведения на дороге. Решение об открытии специальной площадки для детей было принято на заседании районной комиссии по повышению безопасности дорожного движения.



- Макет улично-дорожной сети с нанесённой дорожной разметкой позволит проводить тематические занятия для юных пешеходов. Под руководством педагогов или вместе со своими родителями дети будут изучать основы безопасного поведения на проезжей части, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.



Уже на этой неделе автоинспекторы проведут обучающие мероприятия с детьми и в преддверии нового учебного года напомнят о безопасном пути в школу.

