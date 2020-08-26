 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

26 августа

25 августа

Популярное

В городе в Бурятии открылась площадка для изучения дорожных правил

В городе в Бурятии открылась площадка для изучения дорожных правил
Общество,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Вскоре на ней начнутся обучающие занятия

В городе Гусиноозерске Селенгинского района Бурятии открылась площадка для изучения и закрепления правил безопасного поведения на дороге. Решение об открытии специальной площадки для детей было принято на заседании районной комиссии по повышению безопасности дорожного движения.

- Макет улично-дорожной сети с нанесённой дорожной разметкой позволит проводить тематические занятия для юных пешеходов. Под руководством педагогов или вместе со своими родителями дети будут изучать основы безопасного поведения на проезжей части, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

Уже на этой неделе автоинспекторы проведут обучающие мероприятия с детьми и в преддверии нового учебного года напомнят о безопасном пути в школу.
ГИБДД ПДД
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В центре Улан-Удэ вместо кустарников выросла полынь и лебеда. Видео
В центре Улан-Удэ вместо кустарников выросла полынь и лебеда. Видео
Общество, 26.08.2020
Высаженные саженцы засохли и ломались с треском
В Улан-Удэ стали косить больше травы
В Улан-Удэ стали косить больше травы
Общество, 26.08.2020
В мэрии отчитались по уборке травы
Пять пожарных машин отремонтировали в Бурятии
Пять пожарных машин отремонтировали в Бурятии
Общество, 26.08.2020
Отремонтированные автомобили снова в строю
В пригороде Улан-Удэ зреет бунт из-за транспортной проблемы
В пригороде Улан-Удэ зреет бунт из-за транспортной проблемы
Общество, 26.08.2020
Дошло до того, что не сумевший втиснуться в салон пассажир кидался на автобус  
В сотых кварталах Улан-Удэ врасплох для жителей отключили горячую воду
В сотых кварталах Улан-Удэ врасплох для жителей отключили горячую воду
Общество, 26.08.2020
Горячую воду ранее обещали не отключать, но всё-таки это сделали
В Бурятии создали статую Будды для нового дацана
В Бурятии создали статую Будды для нового дацана
Общество, 26.08.2020
Статуя будет стоять в новом Дворце Ваджрадхары
В Улан-Удэ осуждённые сыграли в «Угадай кино»
В Улан-Удэ осуждённые сыграли в «Угадай кино»
Общество, 26.08.2020
В исправительной колонии №2 прошла викторина о кино
Улан-удэнцы станцевали для шоу «Танцы» на ТНТ
Улан-удэнцы станцевали для шоу «Танцы» на ТНТ
Общество, 26.08.2020
50 танцоров «зажгли» на площади Советов. ВИДЕО
Певица Бадма-Ханда Аюшеева представила новый клип
Певица Бадма-Ханда Аюшеева представила новый клип
Общество, 26.08.2020
Главные роли в клипе сыграли жители села Кырма
«Моё сердце с тобой, Бурятия»: Владыка Савватий покидает республику
«Моё сердце с тобой, Бурятия»: Владыка Савватий покидает республику
Общество, 26.08.2020
Савватий переезжает в родную Чувашскую Республику
В Бурятии в партии пиломатериала обнаружили личинки «волосогрызки»
В Бурятии в партии пиломатериала обнаружили личинки «волосогрызки»
Общество, 26.08.2020
Вредитель имеет карантинный статус в России
В Чите пройдёт матч с учётом «ковидных» ограничений
В Чите пройдёт матч с учётом «ковидных» ограничений
Общество, 26.08.2020
У болельщиков будут измерять температуру и впустят только половину от общей вместимости стадиона

Позитив

Профилактика

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^