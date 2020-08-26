Мальчика назвали Станиславом
25 августа Мухоршибирским районным отделом управления ЗАГС Бурятии зарегистрировано рождение 150-го малыша.
Родители Владимир и Наталья выбрали для своего сына имя Станислав. Им вручили в отделе свидетельство о рождении ребёнка и пожелали крепкого здоровья и счастливого будущего маленькому Станиславу.
В районе Бурятии зарегистрировали 150-го малыша
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