Житель Иркутска оштрафован за перевозку лошадей без документов

Общество, Фото: пресс-служба управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии

Мужчина вёз 78 лошадей разных возрастов



В управление Россельхознадзора поступила телефонограмма от полицейского (дежурный) в посёлке Усть-Ордынский о задержании двух машин, на которых перевозили лошадей.



Оказалось, что мужчина вёз 78 лошадей разных возрастов, закупленных у жителей Эхирит-Булагатского и Жигаловского районов, без ветеринарного свидетельства формы № 1 в Иркутск для дальнейшей отправки в Казахстан.



В настоящее время лошади находятся на карантине в деревне Кулункун Эхирит-Булагатского района.



В отношении гражданина возбуждено дело об административном правонарушении по п.2 ст. 10.8 КоАП РФ, ему назначено наказание в виде штрафа на сумму 3 тысячи рублей, сообщили в управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.

