Мужчина вёз 78 лошадей разных возрастов
В управление Россельхознадзора поступила телефонограмма от полицейского (дежурный) в посёлке Усть-Ордынский о задержании двух машин, на которых перевозили лошадей.
Оказалось, что мужчина вёз 78 лошадей разных возрастов, закупленных у жителей Эхирит-Булагатского и Жигаловского районов, без ветеринарного свидетельства формы № 1 в Иркутск для дальнейшей отправки в Казахстан.
В настоящее время лошади находятся на карантине в деревне Кулункун Эхирит-Булагатского района.
В отношении гражданина возбуждено дело об административном правонарушении по п.2 ст. 10.8 КоАП РФ, ему назначено наказание в виде штрафа на сумму 3 тысячи рублей, сообщили в управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.
Житель Иркутска оштрафован за перевозку лошадей без документов
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