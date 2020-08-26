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В Забайкалье скончался 55-й больной коронавирусом

В Забайкалье скончался 55-й больной коронавирусом
Общество,  Фото:pixabay.com
Умер 62-летний мужчина

По данным на 26 августа, в Забайкальском крае число случаев заражения коронавирусной инфекцией достигло 4493, за сутки выявили 23 больных. Из них 4100 человек вылечены и выписаны из медицинских учреждений, в том числе семеро за последние сутки.

Скончался 62-летний мужчина, который также имел тяжёлые сопутствующие патологии. Общее число летальных исходов от коронавируса достигло 55.

Заболевание зафиксировано в Чите, Александрово-Заводском, Акшинском, Балейском, Борзинском, Газимуро-Заводском, Забайкальском, Карымском, Краснокаменском, Могочинском, Нерчинском, Нерчинско-Заводском, Оловяннинском, Ононском, Петровск-Забайкальском, Тунгокоченском, Улетовском, Читинском, Чернышевском, Шилкинском, Агинском, Могойтуйском, Красночикойском, Хилокском, Сретенском, Дульдургинском, Шелопугинском, Каларском, Кыринском, Тунгиро-Олекминском и Приаргунском районах края.

В Забайкалье сохраняются режим самоизоляции для пожилых людей, обязательный масочный режим, соблюдение социальной дистанции, сообщается на сайте краевого правительства.

В Бурятии зарегистрировано 5042 случае заражения COVID-19. Успешно завершили лечение и выписались из больниц 4285 человек, умерло 49 человек. Проходят лечение в стационарах республики 376 больных. На амбулаторном лечении находятся 332 пациента.
коронавирус Забайкальский край
 
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