Умер 62-летний мужчина
По данным на 26 августа, в Забайкальском крае число случаев заражения коронавирусной инфекцией достигло 4493, за сутки выявили 23 больных. Из них 4100 человек вылечены и выписаны из медицинских учреждений, в том числе семеро за последние сутки.
Скончался 62-летний мужчина, который также имел тяжёлые сопутствующие патологии. Общее число летальных исходов от коронавируса достигло 55.
Заболевание зафиксировано в Чите, Александрово-Заводском, Акшинском, Балейском, Борзинском, Газимуро-Заводском, Забайкальском, Карымском, Краснокаменском, Могочинском, Нерчинском, Нерчинско-Заводском, Оловяннинском, Ононском, Петровск-Забайкальском, Тунгокоченском, Улетовском, Читинском, Чернышевском, Шилкинском, Агинском, Могойтуйском, Красночикойском, Хилокском, Сретенском, Дульдургинском, Шелопугинском, Каларском, Кыринском, Тунгиро-Олекминском и Приаргунском районах края.
В Забайкалье сохраняются режим самоизоляции для пожилых людей, обязательный масочный режим, соблюдение социальной дистанции, сообщается на сайте краевого правительства.
В Бурятии зарегистрировано 5042 случае заражения COVID-19. Успешно завершили лечение и выписались из больниц 4285 человек, умерло 49 человек. Проходят лечение в стационарах республики 376 больных. На амбулаторном лечении находятся 332 пациента.
В Забайкалье скончался 55-й больной коронавирусом
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Умер 62-летний мужчина
Высаженные саженцы засохли и ломались с треском
В мэрии отчитались по уборке травы
Отремонтированные автомобили снова в строю
Дошло до того, что не сумевший втиснуться в салон пассажир кидался на автобус
Горячую воду ранее обещали не отключать, но всё-таки это сделали
Статуя будет стоять в новом Дворце Ваджрадхары
В исправительной колонии №2 прошла викторина о кино
50 танцоров «зажгли» на площади Советов. ВИДЕО
Главные роли в клипе сыграли жители села Кырма
Савватий переезжает в родную Чувашскую Республику
Вредитель имеет карантинный статус в России
У болельщиков будут измерять температуру и впустят только половину от общей вместимости стадиона
Мероприятие состоялось в городском парке
В Улан-Удэ днём до +23