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В центре Улан-Удэ вместо кустарников выросла полынь и лебеда. Видео

В центре Улан-Удэ вместо кустарников выросла полынь и лебеда. Видео
Общество, 
Высаженные саженцы засохли и ломались с треском

Эксперт Правозащитного центра ЖКХ Борис Бодиев выложил на своей странице в Instagram любопытное видео. В самом центре Улан-Удэ - на проспекте Победы – он запечатлел заросли сорной травы, которой обросли саженцы деревьев. По высоте трава превышала длину саженцев.

- Здесь были высажены кустики, в итоге выросла лебеда, полынь больше человеческого роста. Все кусты засохшие, - сказал Борис Бодиев.


Он продемонстрировал, что деревца сухие, надломав их. Тоненькие веточки с треском ломались. Живые, здоровые ветки в этом случае гнулись и остались бы целыми.

В комитет городского хозяйства «Байкал-Daily» сообщили, что эта территория, прилегающая к дому. Специалисты управления административного контроля вынесут замечания управляющей компании
трава благоустройство
 
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