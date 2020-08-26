В мэрии отчитались по уборке травы
В этом году на 700 тысячах квадратных метрах коммунальные службы Улан-Удэ скосили траву. Это в 1,5 раза больше прошлогодних объёмов. При этом экономия составила почти полмиллиона рублей за счёт привлечения подрядных организаций по более низкой цене, сообщили в комитете городского хозяйства администрации Улан-Удэ.
С начала июня сотрудники комбината по благоустройству, комитета городского хозяйства выкашивают траву на газонах на городских улицах и в скверах. Ежедневно несколько сотрудников комбината с помощью мотокос-триммеров приводят в порядок муниципальные территории - магистральные улицы, городские скверы и площади - от травостоя и зарослей, в том числе очищают их от растений, вызывающих аллергию. Согласно правилам благоустройства Улан-Удэ высота травяного покрова газона в полосе отвода автомобильных и железных дорог, на разделительных полосах автомобильных дорог не должна превышать 15 см.
Кошением и уходом за травой на придомовых и прилегающих территориях занимаются управляющие организации. Если управляющая компания бездействует, то можно обратиться с жалобой на неё в управление административного контроля по телефону (3012) 37-72-52, 37-72-44.
Содержание прилегающих территорий земельных участков, зданий и сооружений проводится собственниками данных объектов.
В этом году комбинат по благоустройству покосят траву на 300 тысячах квадратных метрах, подрядные организации - на 420 тысячах квадратных метрах. В 2019 году общая площадь покошенной территории составила 438 тысяч квадратных метров.
В Улан-Удэ стали косить больше травы
Общество, Фото:
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