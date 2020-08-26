Пять пожарных машин отремонтировали в Бурятии









В Бурятии 25 августа состоялась приёмка пяти пожарных автомобилей после капитального ремонта.В ходе капитального ремонта заменили двигатели, насосы и других частей. Правительство Бурятии на ремонт этих автомобилей выделило 9,8 млн. руб.Отремонтированные пожарные автомобили были направлены в Джидинский, Заиграевский, Кабанский, Прибайкальский и Тункинский районы. В данный момент техника уже находится в боевом расчете, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.