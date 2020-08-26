Горячую воду ранее обещали не отключать, но всё-таки это сделали
Сегодня с утра жители сотых кварталов Улан-Удэ жалуются на отключение горячей воды. При этом ранее людей обрадовали тем, что ремонт теплосетей удаётся проводить без отключения горячего водоснабжения. «Изначально было запланировано отключение горячей воды у жителей 100-х кварталов в августе. Однако подрядчик выполняет работы без отключения действующей магистрали», - сообщала мэрия на прошлой неделе.
Сегодня стало известно, что жителей всё-таки решили оставить без этого блага цивилизации.
- В Улан-Удэ в 100-ых кварталах с 26 по 28 августа включительно произведено внеплановое отключение горячего водоснабжения в связи с производством работ по реконструкции участка от котельной «Юго-Западная». Ранее сообщалось, что отключение горячей воды в августе не состоится, однако в связи со сложностью производства работ возникла необходимость оперативного внепланового отключения потребителей, - сообщает сегодня пресс-служба администрации Улан-Удэ.
Полная сдача работ по объекту назначена на конец года, однако тепло в квартирах горожан появится не позднее 25 сентября.
Список домов, попавших под отключение:
113 квартал: 1,2,3,4,4а,5,6,8,10,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38;
115 квартал: №1,2,3,4,5,6,7,8. ул. Дашиева 1,2,3,4,5;
112 квартал: №35,34,33,32,26,20,21,31,30, 36, 24,23,22,25,27,28,29,16г,16(4 бл.);
110 квартал: №1;
111 квартал: №11,15,13,13а,13б,14,14а,14б,16,16а,18, 18а, 3/1,3(3 бл.)4,5(3 бл.),7(3 бл),9(3бл),20,22,22а,24,24а,26,26а,28,30,32,11/2,11/3,11/4,34. д/сад Рябинушка ул. Москалева 3 корп. 3, СОШ №63.
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне, 25 августа, в сотых кварталах Улан-Удэ уже были перебои с водой.
В сотых кварталах Улан-Удэ врасплох для жителей отключили горячую воду
Общество, Фото:
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