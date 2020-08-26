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В Бурятии создали статую Будды для нового дацана

В Бурятии создали статую Будды для нового дацана
Общество,  Фото:пресс-служба Иволгинского дацана
Статуя будет стоять в новом Дворце Ваджрадхары

Мастера Иволгинского дацана закончили основные работы по созданию статуи Будды Ваджрадхары (Очирдари). Осталось только выполнить отделку и золочение статуи, сообщили в пресс-службе Иволгинского дацана.

Статуя Будды Ваджрадхары будет установлена на алтаре в одноимённом дворце, который возводится в Иволгинском районе. Его освящение (обряд рабнай) состоится 19 сентября.


Как сообщал «Байкал-Daily», в Иволгинском районе Бурятии ламы при поддержке верующих строят новый Янгажинский дацан. Здесь и появится единственный в мире Дворец Будды Ваджрадхары - Очирдари Бурханай ордон. На строительные работы приезжают одноклассники, бизнесмены, политики, а также целые организации. Жители Бурятии трудятся на строительстве также семьями и большими родами.

Справка:

Ваджрадхара (бур. Очирдари - букв. «Держатель ваджры») - это изначальный Будда или Ади-будда, глава Будд Пяти семейств, т.е. основа и начало всего пантеона божеств Ваджраяны.

Буддисты считают, что Ваджрадхара это «воплощение абсолютного ведения, а также проявление Будды Шакьямуни в момент проповеди тантрического учения». Обычная его форма - тело лазурно-синего цвета. Его атрибуты - ваджра в правой руке и колокольчик в левой, которые он держит скрещенными у груди руками, этот жест символизирует единство искусного метода и мудрости, а также блаженства и пустоты.

Колокольчик - ритуальный инструмент, звук которого символизирует проповедь Будды, символ мудрости, интуитивного постижения истины, знак женской природы. Поза Ваджрадхары - ваджрапарьянка асана: ноги скрещены, ступни обращены вверх и лежат на бедрах.
буддизм дацан
 
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