В Бурятии создали статую Будды для нового дацана

Мастера Иволгинского дацана закончили основные работы по созданию статуи Будды Ваджрадхары (Очирдари). Осталось только выполнить отделку и золочение статуи, сообщили в пресс-службе Иволгинского дацана.



Статуя Будды Ваджрадхары будет установлена на алтаре в одноимённом дворце, который возводится в Иволгинском районе. Его освящение (обряд рабнай) состоится 19 сентября.





