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В Бурятии женский монастырь организовал строительство детской площадки

В Бурятии женский монастырь организовал строительство детской площадки
Общество,  Фото:пресс-служба Сретенского женского монастыря
Проект был реализован в селе Батурино

В Бурятии Сретенский женский монастырь организовал строительство детской площадки на территории сельского стадиона. Для содействия развитию подрастающего поколения Прибайкальского района был создан проект площадки в селе Батурино.

Для малышей на детской площадке – качели, горки и песочницы. Спортивный комплекс с тренажёрами — для ребят постарше. Планируется выставление оборудования для настольного тенниса. Рядом будет жить тренер, учитель физкультуры, который поможет в проведении занятий; в скором времени он переезжает в Батурино. Есть домик-беседка, где можно заняться настольными играми. Территория украшена яркими рисунками сказочных персонажей.

- Площадка стала центром притяжения детей, — отмечает игуменья Ника. — Также возведена летняя эстрада. На ней будут проходить традиционные массовые праздники на День знаний и День защиты детей. Жители уже проводят и семейные торжества на территории площадки. Мы этому очень рады, так важно, чтобы семьи укреплялись, а у ребятишек было счастливое детство.

Средства на реализацию проекта выделило правительство республики в рамках гранта «Учитывая детство» (220 тысяч рублей). В сборе средств приняли участие сотрудники музыкально-гуманитарного лицея №1 имени Д. Аюшеева (100 тысяч рублей). Остальное —средства монастыря. Всего на обустройство площадки было потрачено около 600 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба Улан-Удэнской и Бурятской епархии.
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