В мероприятии приняли участие семьи Железнодорожного района
25 августа в Большом зале администрации Железнодорожного района Улан-Удэ прошло награждение победителей и призёров районной онлайн-акции «Папа, мама, я – дружная семья», посвящённой 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
В мероприятии приняли участие 14 семей, проживающие на территории Железнодорожного района. Участники представили в конкурсную комиссию художественные изделия и видеоролики.
По итогам соревнований места распределились следующим образом:
1 место у семьи Черниговских;
2 место у семьи Яньшиных;
3 место у семьи Бражниковых.
Победители и призёры награждены дипломами и подарочными сертификатами, участники также награждены благодарственными письмами за участие и подарочными сертификатами. Об этом сообщает пресс-служба управления по делам молодёжи Улан-Удэ.
В Улан-Удэ наградили призёров акции «Папа, мама, я – дружная семья»
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
29 августа пройдут бесплатные показы российских фильмов
Четвероногая «учётчица» помогла научным сотрудникам в работе
В мероприятии приняли участие семьи Железнодорожного района
На онлайн-конкурс поступило более 190 работ
В Северобайкальской ДШИ пополнился парк музыкальных инструментов
Он состоится на территории Пади Топка и посёлка Плишкино
Прошло награждение творческого конкурса «И помнит мир спасённый»
Проект был реализован в селе Батурино
Зал на 80 мест оборудован прочным навесом
Работу ребят центра «Добрый» оценило жюри фестиваля конкурсов «Таланты России»
Это станет одной из мер по снижению количества очагов аварийности
Должность получил зампред правительства Вячеслав Цыбикжапов
Главные герои будущей ленты – молодые талантливые музыканты
Ограничения могут снять после 15 сентября
Были отобраны 53 книги - ранние издания на бурятском языке на старомонгольском и латинском алфавите