В Улан-Удэ наградили призёров акции «Папа, мама, я – дружная семья»

Общество, Фото: пресс-служба управления по делам молодёжи Улан-Удэ

В мероприятии приняли участие семьи Железнодорожного района



25 августа в Большом зале администрации Железнодорожного района Улан-Удэ прошло награждение победителей и призёров районной онлайн-акции «Папа, мама, я – дружная семья», посвящённой 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.



В мероприятии приняли участие 14 семей, проживающие на территории Железнодорожного района. Участники представили в конкурсную комиссию художественные изделия и видеоролики.



По итогам соревнований места распределились следующим образом:

1 место у семьи Черниговских;

2 место у семьи Яньшиных;

3 место у семьи Бражниковых.



Победители и призёры награждены дипломами и подарочными сертификатами, участники также награждены благодарственными письмами за участие и подарочными сертификатами. Об этом сообщает пресс-служба управления по делам молодёжи Улан-Удэ.

