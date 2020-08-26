Кяхтинские подростки стали победителями престижного конкурса

Общество, Фото: пресс-служба минсоцзащиты РБ

Работу ребят центра «Добрый» оценило жюри фестиваля конкурсов «Таланты России»



В Кяхтинском районе Бурятии ребята центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Добрый» открывают в себе новые таланты и воплощают свои идеи в творческие работы. Воспитанники постинтернатного сопровождения Сергей К., Степан К., а также будущий выпускник учреждения Александр Б. стали победителями фестиваля международных и всероссийских дистанционных конкурсов «Таланты России».



Из подручных материалов подростки создали модель фермерского подворья под руководством Лидии Голиковой, руководителя кружка «Волшебные камушки». Созданная творческая работа была отправлена на фестиваль.



В итоге декоративно-творческая работа «Фермерский двор» принесла им победу в номинации «Декоративно-прикладное творчество». За неё Сергей, Степан и Александр получили диплом I степени. Об этом сообщает пресс-служба минсоцзащиты Бурятии.

