Работу ребят центра «Добрый» оценило жюри фестиваля конкурсов «Таланты России»
В Кяхтинском районе Бурятии ребята центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Добрый» открывают в себе новые таланты и воплощают свои идеи в творческие работы. Воспитанники постинтернатного сопровождения Сергей К., Степан К., а также будущий выпускник учреждения Александр Б. стали победителями фестиваля международных и всероссийских дистанционных конкурсов «Таланты России».
Из подручных материалов подростки создали модель фермерского подворья под руководством Лидии Голиковой, руководителя кружка «Волшебные камушки». Созданная творческая работа была отправлена на фестиваль.
В итоге декоративно-творческая работа «Фермерский двор» принесла им победу в номинации «Декоративно-прикладное творчество». За неё Сергей, Степан и Александр получили диплом I степени. Об этом сообщает пресс-служба минсоцзащиты Бурятии.
Кяхтинские подростки стали победителями престижного конкурса
Общество, Фото:
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