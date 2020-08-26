Должность получил зампред правительства Вячеслав Цыбикжапов
25 августа была выдвинута и единогласно утверждена кандидатура на пост президента федерации по стрельбе из лука Бурятии. Им стал заместитель председателя правительства республики по социальному развитию Вячеслав Цыбикжапов, сообщает пресс-служба минспорта Бурятии.
Вячеслав Цыбикжапов – мастер спорта РФ по рукопашному бою. В 2002 году был избран депутатом Народного Хурала третьего созыва. В 2014 году был избран главой Селенгинского района, набрав более 67% голосов. Заместитель председателя правительства по социальной политике с 2017 года.
Напомним, осенью бурятские лучники должны начать заниматься в новом лукодроме, чтобы в следующем июне принять участие в Олимпийских играх. Открытие первого крытого в республике лукодрома планируется в сентябре. Также в Бурятии собираются построить открытый лукодром стоимостью около 9 млн рублей.
Выбран новый президент федерации стрельбы из лука Бурятии
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Это станет одной из мер по снижению количества очагов аварийности
Должность получил зампред правительства Вячеслав Цыбикжапов
Главные герои будущей ленты – молодые талантливые музыканты
Ограничения могут снять после 15 сентября
Были отобраны 53 книги - ранние издания на бурятском языке на старомонгольском и латинском алфавите
Вход будет свободным
Очереди создают родители, спохватившиеся в последний момент перед 1 сентября
В Союзе кинематографистов Бурятии два новых члена
Знаменитая скульптура была установлена в 2012 году
Первая парковка с зелёной лужайкой появится в сквере
Разыскиваются владельцы животных
Бывший бурятский митрополит уже мечтает о ближайшем отпуске, чтобы приехать в республику
Он появится на уличной интерактивной площадке «Музейный дворик»
Гости смогут увидеть образцы вооружения времен афганской и Великой Отечественной войн
Певица Намгар Лхасаранова запустила краундфандинг-проект