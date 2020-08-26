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Выбран новый президент федерации стрельбы из лука Бурятии

Выбран новый президент федерации стрельбы из лука Бурятии
Общество,  Фото:пресс-служба минспорта РБ
Должность получил зампред правительства Вячеслав Цыбикжапов

25 августа была выдвинута и единогласно утверждена кандидатура на пост президента федерации по стрельбе из лука Бурятии. Им стал заместитель председателя правительства республики по социальному развитию Вячеслав Цыбикжапов, сообщает пресс-служба минспорта Бурятии.

Вячеслав Цыбикжапов – мастер спорта РФ по рукопашному бою. В 2002 году был избран депутатом Народного Хурала третьего созыва. В 2014 году был избран главой Селенгинского района, набрав более 67% голосов. Заместитель председателя правительства по социальной политике с 2017 года.

Напомним, осенью бурятские лучники должны начать заниматься в новом лукодроме, чтобы в следующем июне принять участие в Олимпийских играх. Открытие первого крытого в республике лукодрома планируется в сентябре. Также в Бурятии собираются построить открытый лукодром стоимостью около 9 млн рублей.
спорт Бурятия стрельба из лука
 
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