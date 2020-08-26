 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

26 августа

25 августа

Популярное

Певица Бадма-Ханда Аюшеева представила новый клип

Певица Бадма-Ханда Аюшеева представила новый клип
Общество, 
Главные роли в клипе сыграли жители села Кырма

Народная артистка Бурятии Бадма-Ханда Аюшеева представила новый клип на песню «Хэрмэ нютаг» о селе Кырма в Баяндаевском районе Иркутской области.

- Таёжная поэзия, память и наставления предков в мелодичной форме отражена в клипе. Автором песни является Дулма Сунрапова и написана по инициативе Афанасия Александровича Бурзанова, - сообщили создатели музыкального ролика.

Основными локациями съёмок послужили живописные места местности Кырма, а главные роли в клипе сыграли местные жители. Также в конце видео показаны смешные моменты, не вошедшие в работу, подготовка к съёмкам и т.д.

Режиссёром клипа выступила Сэсэг Санданова, продюсером – Ольга Гатапова.



Пользователи восхищены клипом:

«Каждый кадр до слёз! Клип безумно красивый! Но когда знаешь это место и этих прекрасных людей, до глубины души пронизывает восхищение и любовь к Кырме»

«Божественный голос»

«Как красиво, с любовью и теплотой снято!»

«Любая песня в исполнении Бадма-Ханды – шедевр»

«Как же красиво, спасибо, Бадма-Ханда, за прекрасное исполнение, это моя малая Родина, смотрела и слушала со слезами на глазах. Отдельное спасибо Афанасию Бурзанову, низкий поклон и слова благодарности родителям за воспитание таких прекрасных детей. Дай Вам бог здоровья на долгие лета»

«Душевно, до слёз»

«Очень душевный, красивый клип».
клип певцы
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Певица Бадма-Ханда Аюшеева представила новый клип
Певица Бадма-Ханда Аюшеева представила новый клип
Общество, 26.08.2020
Главные роли в клипе сыграли жители села Кырма
«Моё сердце с тобой, Бурятия»: Владыка Савватий покидает республику
«Моё сердце с тобой, Бурятия»: Владыка Савватий покидает республику
Общество, 26.08.2020
Савватий переезжает в родную Чувашскую Республику
В Бурятии в партии пиломатериала обнаружили личинки «волосогрызки»
В Бурятии в партии пиломатериала обнаружили личинки «волосогрызки»
Общество, 26.08.2020
Вредитель имеет карантинный статус в России
В Чите пройдёт матч с учётом «ковидных» ограничений
В Чите пройдёт матч с учётом «ковидных» ограничений
Общество, 26.08.2020
У болельщиков будут измерять температуру и впустят только половину от общей вместимости стадиона
«Тигр-М» покажут в действии в Улан-Удэ
«Тигр-М» покажут в действии в Улан-Удэ
Общество, 25.08.2020
Демонстрация бронеавтомобиля состоится на военно-техническом форуме «Армия-2020»
Иркутянка победила на чемпионате России по функциональному многоборью
Иркутянка победила на чемпионате России по функциональному многоборью
Общество, 25.08.2020
Золотую медаль она получила в весовой категории свыше 63 кг
В Закаменском районе Бурятии рекультивируют свалку
В Закаменском районе Бурятии рекультивируют свалку
Общество, 25.08.2020
На её месте собираются высадить деревья, кустарники и траву
В Бурятии проводят конкурс народных экотрадиций
В Бурятии проводят конкурс народных экотрадиций
Общество, 25.08.2020
В нём принимают участие жители Тункинской долины
В Чите наградят победителей Забайкальского супермарафона
В Чите наградят победителей Забайкальского супермарафона
Общество, 25.08.2020
Спортивный проект завершился 18 августа
Горловики Бурятии участвовали в международном конкурсе «Сыгыт»
Горловики Бурятии участвовали в международном конкурсе «Сыгыт»
Общество, 25.08.2020
Конкурс горлового пения собрал исполнителей из 16 стран
В Иркутске объявили о готовности спорткомплекса «Байкал»
В Иркутске объявили о готовности спорткомплекса «Байкал»
Общество, 25.08.2020
12 сентября новый центр примет первые большие соревнования
Кабанский район Бурятии посетили олимпийские чемпионы
Кабанский район Бурятии посетили олимпийские чемпионы
Общество, 25.08.2020
Звёзды спорта пообщались с местными юными спортсменами

Позитив

Профилактика

Лонгриды

Блоги

Конференции
^