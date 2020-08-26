Певица Бадма-Ханда Аюшеева представила новый клип

Режиссёром клипа выступила Сэсэг Санданова, продюсером – Ольга Гатапова.







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Пользователи восхищены клипом:

Народная артистка Бурятии Бадма-Ханда Аюшеева представила новый клип на песню «Хэрмэ нютаг» о селе Кырма в Баяндаевском районе Иркутской области.- Таёжная поэзия, память и наставления предков в мелодичной форме отражена в клипе. Автором песни является Дулма Сунрапова и написана по инициативе Афанасия Александровича Бурзанова, - сообщили создатели музыкального ролика.Основными локациями съёмок послужили живописные места местности Кырма, а главные роли в клипе сыграли местные жители. Также в конце видео показаны смешные моменты, не вошедшие в работу, подготовка к съёмкам и т.д.«Каждый кадр до слёз! Клип безумно красивый! Но когда знаешь это место и этих прекрасных людей, до глубины души пронизывает восхищение и любовь к Кырме»«Божественный голос»«Как красиво, с любовью и теплотой снято!»«Любая песня в исполнении Бадма-Ханды – шедевр»«Как же красиво, спасибо, Бадма-Ханда, за прекрасное исполнение, это моя малая Родина, смотрела и слушала со слезами на глазах. Отдельное спасибо Афанасию Бурзанову, низкий поклон и слова благодарности родителям за воспитание таких прекрасных детей. Дай Вам бог здоровья на долгие лета»«Душевно, до слёз»«Очень душевный, красивый клип».