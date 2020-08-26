Вредитель имеет карантинный статус в России
В Северобайкальский межрайонный отдел Управления Россельхознадзора поступило извещение от ООО «Лесмашэкспорт», расположенного в посёлке городского типа Новый Уоян Северо-Байкальского района Бурятии. При исследовании фитосанитарного состояния 100 куб. м пиломатериала обнаружена живая личинка малого чёрного елового усача. Этот вредитель леса имеет карантинный статус на территории Российской Федерации.
Выпуск в оборот подкарантинной продукции, заражённой карантинными объектами, её хранение, перевозка, реализация не допускаются.
В отношении должностного лица ООО «Лесмашэкспорт» возбуждено административное дело, выдано предписание об устранении нарушений правил и норм обеспечения карантина растений в установленные сроки, сообщили в пресс-службе управления.
В Бурятии в партии пиломатериала обнаружили личинки «волосогрызки»
Общество, Фото:
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