В Бурятии в партии пиломатериала обнаружили личинки «волосогрызки»

Общество, Фото: Пресс-служба управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии

Вредитель имеет карантинный статус в России



В Северобайкальский межрайонный отдел Управления Россельхознадзора поступило извещение от ООО «Лесмашэкспорт», расположенного в посёлке городского типа Новый Уоян Северо-Байкальского района Бурятии. При исследовании фитосанитарного состояния 100 куб. м пиломатериала обнаружена живая личинка малого чёрного елового усача. Этот вредитель леса имеет карантинный статус на территории Российской Федерации.



Выпуск в оборот подкарантинной продукции, заражённой карантинными объектами, её хранение, перевозка, реализация не допускаются.



В отношении должностного лица ООО «Лесмашэкспорт» возбуждено административное дело, выдано предписание об устранении нарушений правил и норм обеспечения карантина растений в установленные сроки, сообщили в пресс-службе управления.

