У болельщиков будут измерять температуру и впустят только половину от общей вместимости стадиона
Команда футбольного клуба «Чита» 26 августа на поле стадиона «Юность» проведёт матч 4-го тура группы №2 Олимп - Первенства России по футболу среди клубов Профессиональной футбольной лиги. Соперником читинской команды станет футбольный клуб «Коломна».
- В новейшей истории команды Читы и Коломны ещё ни разу не встречались между собой. На сегодняшний день противники занимают две последних строчки в турнирной таблице чемпионата, имея в своём активе ноль в графе набранных очков после трёх сыгранных матчей, - отметили в пресс-службе футбольного клуба «Чита».
Цена билета 100 рублей. Старт продаж за час до начала поединка. Количество зрительских мест ограничено - 50% от вместимости стадиона.
Все болельщики должны взять с собой на футбол средства индивидуальной защиты: маски (респираторы) и перчатки. Их нельзя снимать на протяжении всего времени нахождения на территории стадиона.
На игру смогут попасть только те зрители, у которых отсутствуют симптомы ОРВИ. На входе каждому измерят температуру бесконтактным термометром: на стадион не смогут попасть болельщики с повышенной температурой тела (37°С и более), сообщили в пресс-службе краевого правительства.
В Чите пройдёт матч с учётом «ковидных» ограничений
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