 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

26 августа

25 августа

Популярное

В Чите пройдёт матч с учётом «ковидных» ограничений

В Чите пройдёт матч с учётом «ковидных» ограничений
Общество,  Фото:pixabay.com
У болельщиков будут измерять температуру и впустят только половину от общей вместимости стадиона

Команда футбольного клуба «Чита» 26 августа на поле стадиона «Юность» проведёт матч 4-го тура группы №2 Олимп - Первенства России по футболу среди клубов Профессиональной футбольной лиги. Соперником читинской команды станет футбольный клуб «Коломна».

- В новейшей истории команды Читы и Коломны ещё ни разу не встречались между собой. На сегодняшний день противники занимают две последних строчки в турнирной таблице чемпионата, имея в своём активе ноль в графе набранных очков после трёх сыгранных матчей, - отметили в пресс-службе футбольного клуба «Чита».

Цена билета 100 рублей. Старт продаж за час до начала поединка. Количество зрительских мест ограничено - 50% от вместимости стадиона.

Все болельщики должны взять с собой на футбол средства индивидуальной защиты: маски (респираторы) и перчатки. Их нельзя снимать на протяжении всего времени нахождения на территории стадиона.

На игру смогут попасть только те зрители, у которых отсутствуют симптомы ОРВИ. На входе каждому измерят температуру бесконтактным термометром: на стадион не смогут попасть болельщики с повышенной температурой тела (37°С и более), сообщили в пресс-службе краевого правительства.
Чита футбол коронавирус
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

«Моё сердце с тобой, Бурятия»: Владыка Савватий покидает республику
«Моё сердце с тобой, Бурятия»: Владыка Савватий покидает республику
Общество, 26.08.2020
Савватий переезжает в родную Чувашскую Республику
В Бурятии в партии пиломатериала обнаружили личинки «волосогрызки»
В Бурятии в партии пиломатериала обнаружили личинки «волосогрызки»
Общество, 26.08.2020
Вредитель имеет карантинный статус в России
В Чите пройдёт матч с учётом «ковидных» ограничений
В Чите пройдёт матч с учётом «ковидных» ограничений
Общество, 26.08.2020
У болельщиков будут измерять температуру и впустят только половину от общей вместимости стадиона
«Тигр-М» покажут в действии в Улан-Удэ
«Тигр-М» покажут в действии в Улан-Удэ
Общество, 25.08.2020
Демонстрация бронеавтомобиля состоится на военно-техническом форуме «Армия-2020»
Иркутянка победила на чемпионате России по функциональному многоборью
Иркутянка победила на чемпионате России по функциональному многоборью
Общество, 25.08.2020
Золотую медаль она получила в весовой категории свыше 63 кг
В Закаменском районе Бурятии рекультивируют свалку
В Закаменском районе Бурятии рекультивируют свалку
Общество, 25.08.2020
На её месте собираются высадить деревья, кустарники и траву
В Бурятии проводят конкурс народных экотрадиций
В Бурятии проводят конкурс народных экотрадиций
Общество, 25.08.2020
В нём принимают участие жители Тункинской долины
В Чите наградят победителей Забайкальского супермарафона
В Чите наградят победителей Забайкальского супермарафона
Общество, 25.08.2020
Спортивный проект завершился 18 августа
Горловики Бурятии участвовали в международном конкурсе «Сыгыт»
Горловики Бурятии участвовали в международном конкурсе «Сыгыт»
Общество, 25.08.2020
Конкурс горлового пения собрал исполнителей из 16 стран
В Иркутске объявили о готовности спорткомплекса «Байкал»
В Иркутске объявили о готовности спорткомплекса «Байкал»
Общество, 25.08.2020
12 сентября новый центр примет первые большие соревнования
Кабанский район Бурятии посетили олимпийские чемпионы
Кабанский район Бурятии посетили олимпийские чемпионы
Общество, 25.08.2020
Звёзды спорта пообщались с местными юными спортсменами
В Бурятии и Иркутской области меняется расписание поездов
В Бурятии и Иркутской области меняется расписание поездов
Общество, 25.08.2020
Поезд Улан-Удэ – Москва поедет на час раньше

Позитив

Профилактика

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^