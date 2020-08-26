В Чите пройдёт матч с учётом «ковидных» ограничений

У болельщиков будут измерять температуру и впустят только половину от общей вместимости стадиона



Команда футбольного клуба «Чита» 26 августа на поле стадиона «Юность» проведёт матч 4-го тура группы №2 Олимп - Первенства России по футболу среди клубов Профессиональной футбольной лиги. Соперником читинской команды станет футбольный клуб «Коломна».



- В новейшей истории команды Читы и Коломны ещё ни разу не встречались между собой. На сегодняшний день противники занимают две последних строчки в турнирной таблице чемпионата, имея в своём активе ноль в графе набранных очков после трёх сыгранных матчей, - отметили в пресс-службе футбольного клуба «Чита».



Цена билета 100 рублей. Старт продаж за час до начала поединка. Количество зрительских мест ограничено - 50% от вместимости стадиона.



Все болельщики должны взять с собой на футбол средства индивидуальной защиты: маски (респираторы) и перчатки. Их нельзя снимать на протяжении всего времени нахождения на территории стадиона.



На игру смогут попасть только те зрители, у которых отсутствуют симптомы ОРВИ. На входе каждому измерят температуру бесконтактным термометром: на стадион не смогут попасть болельщики с повышенной температурой тела (37°С и более), сообщили в пресс-службе краевого правительства.

