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В Улан-Удэ полицейские провели эстафету для подшефных подростков

В Улан-Удэ полицейские провели эстафету для подшефных подростков
Общество,  Фото:МВД по Бурятии
Мероприятие состоялось в городском парке

Члены общественных советов при МВД по Бурятии и управлении МВД России по Улан-Удэ совместно с дворовыми инструкторами городского Центра физкультурно-массовой работы провели для подшефных ребят спортивную эстафету.

Мероприятие прошло на спортивной площадке парка культуры и отдыха имени Орешкова.

В подвижных играх приняли участие две сборные команды ребят, состоящих на профилактических учётах в подразделениях по делам несовершеннолетних.

Вместе с инспекторами ПДН и общественниками ребята прошли испытания, подготовленные для них профессиональными дворовыми инструкторами. Свои команды ребята назвали «Звезда» и «Локомотив». После длительного перерыва, связанного с ограничительными мерами, дети с удовольствием порезвились и побегали по спортивной площадке, проходя испытания.
 
А в финале победила дружба, и все участники спортивного мероприятия получили сладкие подарки, сообщили в пресс-службе республиканского МВД.
МВД Бурятии дети общественный совет
 
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