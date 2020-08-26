В Улан-Удэ полицейские провели эстафету для подшефных подростков

В подвижных играх приняли участие две сборные команды ребят, состоящих на профилактических учётах в подразделениях по делам несовершеннолетних.







Вместе с инспекторами ПДН и общественниками ребята прошли испытания, подготовленные для них профессиональными дворовыми инструкторами. Свои команды ребята назвали «Звезда» и «Локомотив». После длительного перерыва, связанного с ограничительными мерами, дети с удовольствием порезвились и побегали по спортивной площадке, проходя испытания.



Члены общественных советов при МВД по Бурятии и управлении МВД России по Улан-Удэ совместно с дворовыми инструкторами городского Центра физкультурно-массовой работы провели для подшефных ребят спортивную эстафету.Мероприятие прошло на спортивной площадке парка культуры и отдыха имени Орешкова.А в финале победила дружба, и все участники спортивного мероприятия получили сладкие подарки, сообщили в пресс-службе республиканского МВД.