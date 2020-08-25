К административной ответственности привлекли семерых людей
За выходные госинспекторы по маломерным судам МЧС в Бурятии совершили 19 выходов на охрану водных объектов. К ответственности за нарушение правил безопасности на воде были привлечены семь человек.
- В рамках контрольно-надзорной деятельности ГИМС 23 августа Еравнинским и Северобайкальским инспекторскими участками, а также группой патрульной службы №1 были составлены 3 протокола об административных правонарушениях по статье 11.10 Кодекса об административных правонарушениях (нарушение правил обеспечения безопасности пассажиров на маломерных судах), еще 4 нарушителя данной статьи были выявлены 24 августа Баргузинским, Селенгинским, Прибайкальским инспекторскими участками и группой патрульной службы №1, - рассказали подробно в пресс-службе Главного управления МЧС по Бурятии.
Также в выходные было проведено 224 беседы с населением, охвачено 502 человека. С береговой линии были выведены 10 детей, находящихся у воды без сопровождения взрослых.
В Бурятии патрулируют реки
Общество, Фото:
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