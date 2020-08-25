Бурятский лама рассказал о кармических последствиях хейта в интернете

«Интернет – как рупор, как множитель, значительно усиливающий карму», - говорит настоятель дацана



Настоятель Курумканского дацана Еши Намжил лама (Олег Намжилов) рассказал, как влияет на карму деятельность людей в Интернете. Он отметил, что комментарии относятся к деяниям речи. «Однако некоторые деяния имеют большие последствия, и поэтому могут отразиться не только на речи, но и на сознании, теле», - добавил Олег Намжилов.



По его словам, опубликованные слова, находящиеся в открытом доступе, могут распространиться и стать достоянием большой аудитории. Чем больше людей прочитает их, тем весомее будет карма для опубликовавшего их человека.



- Например, в одной большой группе под какой-нибудь статьёй в комментариях кто-нибудь напишет ругательные, оскорбительные слова в адрес автора. И вся большая аудитория этой группы их прочитает. Карма от такой нападки была бы минимальной, если бы никто, кроме автора, о ней не узнал. Однако карма приобретает огромный вес из-за того, что её прочитала вся группа. И нет разницы, под каким именем скрывается тот человек. Плоды, результаты от таких оскорблений вернутся нападками, нападениями врагов (чаще скрытыми, анонимными, как в интернете), а также укусами, увечьями и т.д. Более того, побочным действием в виде потери имиджа, влияния пострадает его окружение, родные, близкие и земляки, - разъяснил настоятель дацана.



Если же человек написал в социальной сети полезные, добрые слова, которые затронули души многих людей, помогли им понять что-то, тогда у него улучшается карма, поясняет буддийский священнослужитель.



- Чем больше людей прочитает, тем весомее будет карма от таких слов. Побочным действием будет улучшение имиджа, привлекательности родных, близких и родины. Весьма хорошей кармой будет распространение подобной информации. Например, пересылать полезную информацию о способах лечения каких-нибудь заболеваний, их профилактике и т.д. Это послужит хорошей кармической защитой от многих болезней и страданий. У врачей больше возможностей заработать самую весомую карму по части здоровья, - продолжил Олег Намжилов.



Он заметил, что открытое выступление на публике даёт быстрые результаты. А вот публикации в интернете дадут плоды чуть позже. Но и они никуда не денутся, закон кармы всегда работает, поясняет лама.



- Очень распространены в интернете, да и не только, обман и мошенничество. Большое количество обманутых людей даст такую же весомую негативную карму в будущем, такие же тяжёлые последствия, как и материальная стоимость, ценность всех объектов обмана. Этот вид мошенничества приведёт к таким же материальным убыткам, потерям, бедности. Плагиат «дарует» скудоумие, слабоумие, глупость. И нет разницы в том, присвоил ли человек весь чужой материал или только часть, убрал имя автора и поставил своё или оставил безымянным, негативная карма совершена, значит, плоды будут, рано или поздно, - поведал Олег Намжилов.



Также большое значение, по его словам, имеет ясность сказанного. Если слова написаны непонятно, неграмотно, тем более - если так написано намеренно, быть такому человеку неспособным донести свои мысли, пожелания, или же он будет обладать какими-нибудь дефектами речи. «В следующем рождении он будет очень азартным, его будут увлекать аферы, мошенничество, ставки, компьютерные, прочие игры и т.д.», - поясняет священнослужитель.



- Будьте внимательны и вежливы, лучше иногда промолчать, чтобы не дать некоторым людям заработать ещё больше плохой кармы. Интернет – как рупор, как множитель, значительно усиливающий карму, - заключил настоятель дацана.

