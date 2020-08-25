В республике постепенно холодает
Стал известен прогноз погоды на ближайшие дни, из которого ясно, что в отдалённом районе Бурятии уже начинаются минусовые температуры.
По данным Бурятского гидрометцентра, завтра, 26 августа по северу и юго-западу республики местами кратковременные дожди, утром при прояснении туманы, днём местами грозы. Ветер восточный 4-9, утром и днём местами до 16 м/с.
Температура ночью +8+13, местами +1+6 тепла, по Баунтовскому району до -3, заморозки, днём +20+25, по северо-востоку и в горах юго-запада +14+19 градусов.
В Улан-Удэ без осадков. Ветер восточный 6-11, утром и днём до 15 м/с. Температура ночью +9+11, днём +21+23 градуса.
В четверг и пятницу в большинстве районов республики прогнозируются дожди. Ветер восточный 6-11, утром и днём местами до 15-16 м/с. Температура ночью +10+15, местами +3+8, днём +20+25, местами +13+18 градусов.
В Бурятии ожидаются минусовые температуры
Общество, Фото:
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