В Тункинской больнице проводили на заслуженный отдых старшую медсестру

Валентина Кубасова посвятила 45 лет лечению людей



Коллектив Тункинской центральной районной больницы тепло проводил на заслуженный отдых старшую медсестру Валентину Базаровну Кубасову. Ветеран здравоохранения посвятила лечению людей 45 лет.



Слова благодарности ей выразили врачи, медсёстры и санитарки.



- Честно говоря, нам очень жаль расставаться с вами! Ваша мудрость, опыт, знания и поразительная работоспособность всегда помогали нашему коллективу достичь больших успехов. Однако я искренне надеюсь, что вы не будете сидеть без дела на пенсии и не забудете нас. Позвольте поздравить вас с выходом на заслуженный отдых! Искренне желаю Вам крепкого здоровья, много радости, внимания друзей и близких, материального достатка в доме! – пожелал ей главный врач Тункинской ЦРБ. Дамнин Мунконов.



В медучреждении рассказали, что Валентина Кубасова много сделала для развития медсестринской службы в Тункинском районе, а также по внедрению в практику новых методов лечения и диагностики.



- За 45 лет Валентина Базаровна вырастила целое поколение медицинских сестёр, её отличает уважительное отношение ко всем, к коллегам, к подчинённым, к пациентам, - отметили в больнице.



Валентина Кубасова является заслуженным работником здравоохранения Бурятии. Награждена почётной грамотой министерства здравоохранения России, многочисленными грамотами министерства здравоохранения республики.





