«Дышать не дам»: Александр Богомоев вызвал на схватку Баяра Цыренова

Как сообщал «Байкал-Daily», в Энхалуке проходят сборы команды Бурятии по борьбе. На тренировочную базу съехались более 60 представителей взрослой и молодёжной сборной.
24 августа в официальном паблике Александра Богомоева в Instagram появилось видео, как борец вызывает на поединок ещё одного именитого спортсмена Баяра Цыренова.
Баяр Цыренов рассказал, что побеждал Богомоева в тренировочном поединке, поэтому его друг, видимо, и хочет взять реванш. Однако Цыренов отказал ему в поединке, ссылаясь на то, что давно не тренировался.
Их общение проходило в дружелюбной манере, с шутливыми угрозами.
- Я дышать не дам ему, дышать не дам. Он говорит, давно не тренировался, я ему не дам дышать. Он правильно говорит, - говорит Богомоев.
- А мне дышать и не надо. Мне просто надо баллы брать и всё, - отвечает Баяр Цыренов.
- Он если дышать не сможет, какие баллы там?
- Но пусть помечтает!
В конце своей шуточной словесной перепалки спортсмены договорились, что реванш проведут после чемпионата России.
- Я не буду напрягаться, ему рядом стоять не стоит, - подытожил Баяр Цыренов.
Чемпионат России состоится во Владикавказе в октябре. На него отправятся 25 представителей Бурятии.