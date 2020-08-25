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«Дышать не дам»: Александр Богомоев вызвал на схватку Баяра Цыренова

«Дышать не дам»: Александр Богомоев вызвал на схватку Баяра Цыренова
Общество, 
Поединок друзья договорились провести после чемпионата России

Как сообщал «Байкал-Daily», в Энхалуке проходят сборы команды Бурятии по борьбе. На тренировочную базу съехались более 60 представителей взрослой и молодёжной сборной.

24 августа в официальном паблике Александра Богомоева в Instagram появилось видео, как борец вызывает на поединок ещё одного именитого спортсмена Баяра Цыренова.


Баяр Цыренов рассказал, что побеждал Богомоева в тренировочном поединке, поэтому его друг, видимо, и хочет взять реванш. Однако Цыренов отказал ему в поединке, ссылаясь на то, что давно не тренировался.

Их общение проходило в дружелюбной манере, с шутливыми угрозами.

- Я дышать не дам ему, дышать не дам. Он говорит, давно не тренировался, я ему не дам дышать. Он правильно говорит, - говорит Богомоев.

- А мне дышать и не надо. Мне просто надо баллы брать и всё, - отвечает Баяр Цыренов.

- Он если дышать не сможет, какие баллы там?

- Но пусть помечтает!

В конце своей шуточной словесной перепалки спортсмены договорились, что реванш проведут после чемпионата России.

- Я не буду напрягаться, ему рядом стоять не стоит, - подытожил Баяр Цыренов.

Чемпионат России состоится во Владикавказе в октябре. На него отправятся 25 представителей Бурятии.


спорт вольная борьба Александр Богомоев
 
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