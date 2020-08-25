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«Мисс мира» на коляске вспомнила про уличный туалет в Бурятии

«Мисс мира» на коляске вспомнила про уличный туалет в Бурятии
Общество,  Фото:Ксения Безуглова
Ксения Безуглова поставила туалет в бурятской степи всем в пример

Обладательница титула «Мисс мира-2013» среди девушек на инвалидных колясках, общественно-политический деятель Ксения Безуглова вспомнила про туалет, который она видела несколько лет назад в Бурятии.

Недавно Ксения Безуглова побывала в Челябинске, проинспектировала его на доступную городскую среду, а также дала интервью изданию «АиФ-Челябинск» о реализации госпрограммы «Доступная среда».

Один из вопросов журналиста Ксении звучал так – «Как добиваться справедливости для инвалидов?». Известная общественница в ходе ответа вспомнила Бурятию как позитивный пример, где рядом с деревянным туалетом – вдалеке от цивилизации - она увидела отдельно сколоченную кабинку с пандусом для людей с ограниченными возможностями здоровья.

- В первую очередь к этой работе нужно привлекать неравнодушных людей. Вот министр труда, занятости и социальной защиты Татарстана ездит с инвалидной коляской в багажнике. Видя где-либо нарушения, она тут же садится в неё. Или может предложить сесть в неё кому-то другому и лично проверить доступность учреждения, заведения на наличие барьеров. Ей всё равно, кто держит тот или иной бизнес, она предупреждает, что через два дня здесь будут либо федеральные журналисты, либо прокуратура. Всё, вопрос решается! Порой ведь даже не нужны бешеные миллиарды, нужно просто внимание.

В 2012 году я была в Улан-Удэ, в Бурятии. Известно, что это не самый богатый город. Но там, в степи, вдалеке от цивилизации, я увидела обычный деревянный туалет, а рядом отдельно сколоченную кабинку с пандусом для людей с ограниченными возможностями здоровья. Представляете?.. А в других городах стараются, делают тротуары с понижением бордюра, но делают это с техническими нарушениями. И тогда в месте понижения образуется ямка, а со временем – грязная лужа. И у тебя нет вариантов – либо в лужу с непонятной глубиной ехать, либо спрыгивать с бордюра, - рассказала она.

Как сообщал «Байкал-Daily», Ксения Безуглова посетила молебен в Еравнинском районе в долине реки Маракта в 2016 году, а не в 2012-м.

Тогда она оценила уличный туалет, оборудованный для людей с ограниченными физическими возможностями.

- Когда мне рассказывают про недостаток бюджетных средств, отсутствие денег и рабочей силы, чтобы сделать доступную среду, я всегда вспоминаю это место. Обратите внимание – вокруг степь, ни одного жилого дома, инфраструктуры... Нет иерархии и должностей чиновников, есть просто человеческое отношение ко всем людям без исключения. Вот этим всё сказано о прекрасной республике Бурятия, - поделилась тогда «Мисс мира» в соцсети.




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