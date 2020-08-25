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В Чите наградят победителей Забайкальского супермарафона

В Чите наградят победителей Забайкальского супермарафона
Общество,  Фото:pixabay.com
Спортивный проект завершился 18 августа

В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в Забайкалье в этом году краевой супермарафон проходил в онлайн формате. Проект стартовал 31 мая и завершился 18 августа.

354161 км, такое расстояние преодолели участники Забайкальского супермарафона в этот раз. В марафоне приняли участие 930 человек, из которых 574 бегуна, пробежавших более 140 тысяч километров, и 356 велосипедистов, проехавших более 213 тысяч километров. Также участие приняла 91 команда, каждая из которой боролась за звание лучшей.

Самую большую дистанцию среди бегунов в этом году преодолела Ольга Ткачук, её результат 3 тысячи километров. Среди велосипедистов самое большое количество километров набрал Василий Зубов, который проехал почти 8 тысяч километров. Среди команд бегунов самым большим результатом может похвастаться команда ZABRUN CHITA – более 57 тысяч километров, среди велосипедистов – команда GO RIDE TEAM с результатом более 67 тысяч километров.

Награждение победителей и призёров Забайкальского супермарафона состоится 7 сентября. Торжественные мероприятия пройдут в Чите, в большом зале Пушкинской библиотеки. Об этом сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкальского края.

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спорт Забайкальский край Чита марафон
 
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