Коза лихо орудовала рогами и представляла опасность для других животных
Камерунскую козу Джани выселили из Иркутской зоогалереи в деревню Иркутского района. На вынужденные меры сотрудники зоопарка пошли из-за скверного характера рогатой.
Раньше коза жила с другими козами и осликом, отдельно от пятнистых оленей. По словам сотрудников зоопарка, тогда на Джани находилась управа. Но теперь все копытные поселились в одном вольере, где их могут кормить посетители.
- И у Джани резко и окончательно испортился характер. Люди неоднократно жаловались на то, что она к еде не подпускает больше никого, активно орудуя рогами. Пока у оленей не пострадали животы, дерзкую козу пришлось срочно отсадить и подобрать ей новый дом. Теперь она живёт в одной из деревень Иркутского района и жалоб от новых хозяев пока не поступало, - рассказали сотрудники зоогалереи.
Новые владельцы Джани пообещали отдать от неё козлёнка. Сотрудники надеются, «что характером он будет не в маму».
Дерзкую козу выселили из Иркутской зоогалереи
Общество, Фото:
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