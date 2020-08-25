Дерзкую козу выселили из Иркутской зоогалереи

Общество, Фото: Иркутская зоогалерея

Коза лихо орудовала рогами и представляла опасность для других животных



Камерунскую козу Джани выселили из Иркутской зоогалереи в деревню Иркутского района. На вынужденные меры сотрудники зоопарка пошли из-за скверного характера рогатой.



Раньше коза жила с другими козами и осликом, отдельно от пятнистых оленей. По словам сотрудников зоопарка, тогда на Джани находилась управа. Но теперь все копытные поселились в одном вольере, где их могут кормить посетители.



- И у Джани резко и окончательно испортился характер. Люди неоднократно жаловались на то, что она к еде не подпускает больше никого, активно орудуя рогами. Пока у оленей не пострадали животы, дерзкую козу пришлось срочно отсадить и подобрать ей новый дом. Теперь она живёт в одной из деревень Иркутского района и жалоб от новых хозяев пока не поступало, - рассказали сотрудники зоогалереи.



Новые владельцы Джани пообещали отдать от неё козлёнка. Сотрудники надеются, «что характером он будет не в маму».

