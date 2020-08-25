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По Улан-Удэ проехал первый «Образовательный трамвай»

По Улан-Удэ проехал первый «Образовательный трамвай»
Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ
Проект хотят сделать «изюминкой города»

Сегодня, 25 августа, по Улан-Удэ проехал «Образовательный трамвай». Он стал одной из четырёх дискуссионно-экспертных площадок августовской конференции педагогов.

В пресс-службе мэрии Улан-Удэ отмечают, что формат живых уроков в трамваях позволит не только провести профориентационные классные часы и рассказать о работе людей, работающих на городском транспорте, но и одновременно продвигать образовательный туризм.

- Мы надеемся, что «Образовательный трамвай» станет неким брендом и изюминкой нашего города. И возможно, будет принимать туристов из других регионов нашей страны, а также иностранцев, - рассказал директор Городского центра детско-юношеского туризма Батор Чимитов.

Предполагается, что образовательный трамвай будет ходить по городу раз в месяц. Во время экскурсии городским школьникам расскажут о работе трамвая, его устройстве, особенностях профессий, связанных с работой этого вида транспорта. Аудитория живых уроков - это учащиеся 7-10 классов школ города. Тематика будет разная, к примеру, краеведение, правила дорожного движения, темы по городской транспортной инфраструктурной сети, история города и т.д.



трамвай образование
 
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