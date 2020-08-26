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В Бурятии температура опускалась до -3

В Бурятии температура опускалась до -3
Общество,  Фото:pixabay.com
В Улан-Удэ днём до +23

По данным Бурятского гидрометцентра, 26 августа по северу и юго-западу республики местами кратковременные дожди, утром при прояснении туманы, днём местами грозы. Ветер восточный 4-9, утром и днём местами до 16 м/с. Температура ночью +8+13, местами +1+6 тепла, по Баунтовскому району до минус 3, заморозки, днём +20+25, по северо-востоку и в горах юго-запада +14+19 градусов.

В Улан-Удэ без осадков. Ветер восточный 6-11, утром и днём до 15 м/с. Температура ночью +9+11, днём +21+23 градуса.
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