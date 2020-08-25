Иркутянка победила на чемпионате России по функциональному многоборью

Общество, Фото: пресс-служба администрации Иркутска

Золотую медаль она получила в весовой категории свыше 63 кг



Иркутская спортсменка Анастасия Туркова стала победителем чемпионата России по функциональному многоборью. Турнир проходил с 21 по 23 августа на стадионе «Салют Гераклион» в Москве. Соревнования состоялись в рамках ежегодного спортивного фестиваля «Гераклиада».



Анастасия Туркова показала высокий результат по девяти видам испытаний: гребля на 1600 метров, спринт с санями, бег 2,4 км, двойные прыжки, выходы на кольцах, тяжёлая атлетика, становая тяга 93 кг на максимум повторений, кроссфит-комплексы и другие. По сумме баллов Анастасия Туркова одержала победу и выполнила норматив для присвоения звания мастера спорта по функциональному многоборью. Такой титул в России имеют всего пять человек. Иркутянка признана одной из самых физически подготовленных девушек России. Об этом сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

