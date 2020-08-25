В Бурятии призывают убрать мусорные контейнеры с берегов Байкал

Общество, Фото: страница Чингиса Болотова

Общественник Чингис Болотов объяснил, почему на Байкале нельзя ставить контейнеры для мусора



Известный бурятский общественник и лидер КВН-движения республики Чингис Болотов на днях рассказал в соцсетях, почему на берегу Байкала не стоит ставить контейнеры для мусора. По его словам, контейнеры служат неким «магнитом» для остального мусора.



- Это такой психологический «Фас». Разрешение на мусорную вакханалию «Кидай не хочу». Контейнер снимает ответственность с людей. Все скажут: «так надо нормально обслуживать!». Если ставим контейнер, то надо прикреплять человека, который будет его обслуживать. Это то же самое, что внимательный официант в дорогом ресторане. Человек, который приходил бы и следил за баком каждые два-три часа в сутки, - рассуждает Чингис Болотов.



По словам общественника, организовать подобную работу на Байкале просто невозможно – оплата дежурного уборщика будет стоить немалых денег, так же, как и вывозить мусор чаще чем один раз в день.



- Поэтому мы говорим #забериМусорСсобой! Мы должны научиться нести ответственность за территорию. Это наша земля. И не скидывать мусор в переполненный бак. Иначе это выглядит примерно так: горит дом, дайка подкину своего хлама. Мне просто лень до мусорки идти, а дом, итак, сгорит, - привод пример он.



Кроме того, Чингис Болотов отметил, что на самом деле эти контейнеры поставлены с нарушениями – так, к примеру, должен быть организован ежедневный вывоз мусора, покрытие площадки для контейнеров должно быть выполнено из водонепроницаемых материалов, сам баки должны быть огорожены с трех сторон высотой и иметь навес от осадков.



- Можно долго обвинять всех вокруг в мусорном беспределе. Скорее всего администрация посёлка пошла на поводу у общественного мнения, массового заблуждения, что на берегу нужны контейнеры. И поставила их. Но! Мы должны научиться контролировать хотя бы себя. Начать передавать мысли об ответе за мусор в головы другим. Нас в Бурятии живет немного. Меньше 1 млн человек. Можно измениться и изменить себя! – заключил общественник.



В комментариях один из пользователей сообщил, что мусор убрали в тот же день и даже прикрепил фотографии пустых контейнеров. Однако Чингис отметил, что лучше всё-таки убрать контейнеры от берега подальше.

