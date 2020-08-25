В Бурятии призывают убрать мусорные контейнеры с берегов Байкал

Общественник Чингис Болотов объяснил, почему на Байкале нельзя ставить контейнеры для мусора
Известный бурятский общественник и лидер КВН-движения республики Чингис Болотов на днях рассказал в соцсетях, почему на берегу Байкала не стоит ставить контейнеры для мусора. По его словам, контейнеры служат неким «магнитом» для остального мусора.
- Это такой психологический «Фас». Разрешение на мусорную вакханалию «Кидай не хочу». Контейнер снимает ответственность с людей. Все скажут: «так надо нормально обслуживать!». Если ставим контейнер, то надо прикреплять человека, который будет его обслуживать. Это то же самое, что внимательный официант в дорогом ресторане. Человек, который приходил бы и следил за баком каждые два-три часа в сутки, - рассуждает Чингис Болотов.
По словам общественника, организовать подобную работу на Байкале просто невозможно – оплата дежурного уборщика будет стоить немалых денег, так же, как и вывозить мусор чаще чем один раз в день.
- Поэтому мы говорим #забериМусорСсобой! Мы должны научиться нести ответственность за территорию. Это наша земля. И не скидывать мусор в переполненный бак. Иначе это выглядит примерно так: горит дом, дайка подкину своего хлама. Мне просто лень до мусорки идти, а дом, итак, сгорит, - привод пример он.
Кроме того, Чингис Болотов отметил, что на самом деле эти контейнеры поставлены с нарушениями – так, к примеру, должен быть организован ежедневный вывоз мусора, покрытие площадки для контейнеров должно быть выполнено из водонепроницаемых материалов, сам баки должны быть огорожены с трех сторон высотой и иметь навес от осадков.
- Можно долго обвинять всех вокруг в мусорном беспределе. Скорее всего администрация посёлка пошла на поводу у общественного мнения, массового заблуждения, что на берегу нужны контейнеры. И поставила их. Но! Мы должны научиться контролировать хотя бы себя. Начать передавать мысли об ответе за мусор в головы другим. Нас в Бурятии живет немного. Меньше 1 млн человек. Можно измениться и изменить себя! – заключил общественник.
В комментариях один из пользователей сообщил, что мусор убрали в тот же день и даже прикрепил фотографии пустых контейнеров. Однако Чингис отметил, что лучше всё-таки убрать контейнеры от берега подальше.
В Бурятии призывают убрать мусорные контейнеры с берегов Байкал
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Общественник Чингис Болотов объяснил, почему на Байкале нельзя ставить контейнеры для мусора
Бося набрал вес и готов к спячке
Девушкам пришлось проявить смекалку, чтобы не спугнуть нерп
Ракетчики совершенствуют профессиональные навыки и оттачивают умения
Галина Портнягина и её конь Мишка в день преодолевают 20 километров
Редкого гостя засняли на Уде
Плановая проверка пройдёт 26 августа
Необычного «покупателя» заметили у магазина на Байкале
Воду хлорируют с апреля
Движение ограничат в Тункинском районе
В честь 105-летнего юбилея буддийского храма о своём отношении к нему рассказали известные петербуржцы
Одна семья взяла сразу пять детей
Столбы с проводами нависли прямо над дорогой
Храм приобрёл новый облик
Создатель студии озвучки «Кураж Бамбей» Денис Колесников побывал в Улан-Удэ и поделился своим впечатлением