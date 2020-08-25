В Иркутске объявили о готовности спорткомплекса «Байкал»

12 сентября новый центр примет первые большие соревнования
Центр по хоккею с мячом и конькобежным видам спорта «Байкал» в Иркутске готов к проведению соревнований. Об этом заявил исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев 24 августа во время посещения спортивного комплекса. Глава региона пообщался с хоккейной командой «Байкал-Энергия», которая впервые вышла на лёд спортивного центра «Байкал».
В настоящее время на объекте идёт проверка готовности всех систем ледовой арены, светового и звукового оборудования, видеонаблюдения, системы безопасности зрителей и участников мероприятий, зрительских трибун. Напомним, что 18 августа здесь состоялись пожарно-тактические учения МЧС России и аварийно-спасательной службы Иркутской области. Уже 12 сентября спортивный комплекс примет первые большие соревнования – этап кубка России по хоккею с мячом среди мужских команд.
Первоочередной задачей центра станет проведение на самом высоком уровне крупных турниров, создание комфортных условий для всех команд. Правительство области заинтересовано в дальнейшем развитии комплекса как объекта по зимним видам спорта. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.
Справка
Центр по хоккею с мячом и конькобежным видам спорта с искусственным льдом «Байкал» в Иркутске – уникальный объект спорта для Восточной Сибири и единственный от Урала до Дальнего Востока. Стадион представляет собой крытую ледовую арену с трибунами на 6 тыс. зрителей, объединяющую ледовый корт и конькобежные дорожки. Также здесь есть спортивный, хореографический и тренажёрные залы, конференц-зал, раздевалки, тренерские и судейские комнаты, гостиница и другие административные и вспомогательные помещения. Спортивный объект предназначен для проведения соревнований различного уровня по хоккею с мячом, конькобежным видам спорта, тренировочного процесса, а также для организации массового катания и мероприятий зрелищно-развлекательного характера.
В Иркутске объявили о готовности спорткомплекса «Байкал»
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