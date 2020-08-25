Бося набрал вес и готов к спячке
Барсук Бося в Иркутской зоогалерее поправился и готов к зимовке. Сотрудники зоопарка шутят, что главная примета приближающейся осени - набирающий вес барсук.
- Из весеннего стройняшки он снова постепенно начал превращаться в мешочек с жиром, чтобы было комфортнее зимовать. В полноценную спячку, конечно, Бося не впадает, нет такой необходимости, но биологические часы на запасание срабатывают исправно, - поделились сотрудники в группе зоогалереи.
Некоторым посетителям может выпасть возможность понаблюдать за зверьком во время прогулки Боси с сотрудницей по зоопарку. «Только вот пообщаться поближе не получится, разные фамильярности он терпит только от одного человека, для всех остальных Бося - злобный хищник», - подчеркнули в зооралерее.
О том, что барсуки – это зверь не для нежностей, говорит случай, произошедший в июле в Тарбагатайском районе Бурятии. Крупный барсук укусил за ногу и повалил на землю собиравшую ягоду женщину. Отогнать зверя с трудом удалось мужу сельчанки.
В Иркутской зоогалерее барсук Бося превратился в «мешочек с жиром»
Общество, Фото:
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