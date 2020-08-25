В Бурятии ракетчики выполнили учебные пуски из «Искандера»

Ракетчики совершенствуют профессиональные навыки и оттачивают умения



В Бурятии подразделение ракетного соединения Восточного военного округа приступило к тактическим учениям на полигоне «Дивизионный». Учение продлится несколько дней.



На первом этапе военнослужащие отработали действия по сигналу учебной тревоги и совершили марш в район стартовых позиций, где организовали маскировку пусковых установок. Военные успешно отразили нападение диверсионной группы условного противника, а также выполнили задачи по перегрузке ракет и совершили учебные (электронные) пуски из оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер»,



На втором этапе ракетному подразделению предстоит выполнить нормативы по занятию нового района, загрузке ракет на пусковые установки «Искандер», а также совершить маневр на другие стартовые позиции. Ракетчики выполнят специальные задачи, как днём, так и ночью, в том числе и в условиях применения условным противником химического оружия.



После выполнения задач военные совершат марш в новый район, где также отработают задачи по организации связи с вышестоящим командованием, охраны и обороны, а также маскировке и инженерному оборудованию позиций.



- Подобные учения проходят с целью совершенствования профессиональных навыков расчетов. Также ракетчики оттачивают умения ориентироваться в сложной тактической обстановке, приближенной к боевой, так как от действий каждого военнослужащего зависит успех выполнения задачи всего ракетного соединения, - сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.







