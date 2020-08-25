 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

25 августа

24 августа

Популярное

В Бурятии ракетчики выполнили учебные пуски из «Искандера»

В Бурятии ракетчики выполнили учебные пуски из «Искандера»
Общество, 
Ракетчики совершенствуют профессиональные навыки и оттачивают умения

В Бурятии подразделение ракетного соединения Восточного военного округа приступило к тактическим учениям на полигоне «Дивизионный». Учение продлится несколько дней.

На первом этапе военнослужащие отработали действия по сигналу учебной тревоги и совершили марш в район стартовых позиций, где организовали маскировку пусковых установок. Военные успешно отразили нападение диверсионной группы условного противника, а также выполнили задачи по перегрузке ракет и совершили учебные (электронные) пуски из оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер»,

На втором этапе ракетному подразделению предстоит выполнить нормативы по занятию нового района, загрузке ракет на пусковые установки «Искандер», а также совершить маневр на другие стартовые позиции. Ракетчики выполнят специальные задачи, как днём, так и ночью, в том числе и в условиях применения условным противником химического оружия.

После выполнения задач военные совершат марш в новый район, где также отработают задачи по организации связи с вышестоящим командованием, охраны и обороны, а также маскировке и инженерному оборудованию позиций.

- Подобные учения проходят с целью совершенствования профессиональных навыков расчетов. Также ракетчики оттачивают умения ориентироваться в сложной тактической обстановке, приближенной к боевой, так как от действий каждого военнослужащего зависит успех выполнения задачи всего ракетного соединения, - сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.



военнослужащие учения
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии призывают убрать мусорные контейнеры с берегов Байкал
В Бурятии призывают убрать мусорные контейнеры с берегов Байкал
Общество, 25.08.2020
Общественник Чингис Болотов объяснил, почему на Байкале нельзя ставить контейнеры для мусора  
Две студентки из МГУ изучают в Бурятии байкальских нерп
Две студентки из МГУ изучают в Бурятии байкальских нерп
Общество, 25.08.2020
Девушкам пришлось проявить смекалку, чтобы не спугнуть нерп
В Бурятии ракетчики выполнили учебные пуски из «Искандера»
В Бурятии ракетчики выполнили учебные пуски из «Искандера»
Общество, 25.08.2020
Ракетчики совершенствуют профессиональные навыки и оттачивают умения
В Забайкалье почтальон доставляет письма на коне
В Забайкалье почтальон доставляет письма на коне
Общество, 25.08.2020
Галина Портнягина и её конь Мишка в день преодолевают 20 километров
В Бурятии завоют электросирены
В Бурятии завоют электросирены
Общество, 25.08.2020
Плановая проверка пройдёт 26 августа
«Без маски не выпускают»: Жителей Бурятии развеселил конь на крыльце магазина
«Без маски не выпускают»: Жителей Бурятии развеселил конь на крыльце магазина
Общество, 25.08.2020
Необычного «покупателя» заметили у магазина на Байкале
В Бурятии ограничат движение по мостам более чем на год
В Бурятии ограничат движение по мостам более чем на год
Общество, 25.08.2020
Движение ограничат в Тункинском районе
Борис Гребенщиков о дацане в Петербурге: «Тибет у нас дома, за углом»
Борис Гребенщиков о дацане в Петербурге: «Тибет у нас дома, за углом»
Общество, 25.08.2020
В честь 105-летнего юбилея буддийского храма о своём отношении к нему рассказали известные петербуржцы  
В Бурятии 1799 детей воспитываются в приёмных семьях
В Бурятии 1799 детей воспитываются в приёмных семьях
Общество, 25.08.2020
Одна семья взяла сразу пять детей
В Бурятии жителей попросили не пугаться накренившихся столбов
В Бурятии жителей попросили не пугаться накренившихся столбов
Общество, 25.08.2020
Столбы с проводами нависли прямо над дорогой
Кураж Бамбей: «Улан-Удэ гостеприимен, достаточно чист и в меру красив»
Кураж Бамбей: «Улан-Удэ гостеприимен, достаточно чист и в меру красив»
Общество, 25.08.2020
Создатель студии озвучки «Кураж Бамбей» Денис Колесников побывал в Улан-Удэ и поделился своим впечатлением

Позитив

Профилактика

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^