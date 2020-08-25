Галина Портнягина и её конь Мишка в день преодолевают 20 километров
В Забайкальском крае почтальон доставляет письма на коне. Галина Портнягина уже более 20 лет работает почтальоном. На своём коне Мишке она развозит почту и товары первой необходимости жителям нескольких сел Нерчинского района, где нет стационарных отделений.
- Почта на селе – это добрая история. Она всегда была, есть и будет. Почтальон выходит на работу в любую погоду и жалоб от него не услышишь. Почтовый груз здесь – один из самых ценных, - говорит заместитель министра ЖКХ, энергетики, цифровизации и связи Евгений Самойлов.
На доставку Галина Ивановна отправляется дважды в неделю: из своего дома в Крупянке едет за корреспонденцией в Олинск, а затем вновь возвращается в родное село, через Большой луг. И везде её ждут пенсионеры, молодые мамы, работающий народ. Ко всему прочему заказывают товары первой необходимости: мыло, спички, тушёнку. Бывают и необычные заказы – недавно привозила покупателям бидончики для ягоды.
Газеты, корреспонденцию, посылки и тяжёлые коробки с продуктами помогает на телегу грузить супруг Галины.
- Вот сейчас муж пойдёт на сенокос и заберёт у меня коня. Пересяду тогда на велосипед. В любом случае работать несложно: на велосипеде – для здоровья полезно, а на коне – так вообще одно удовольствие. Сиди и смотри на красоту вокруг, - говорит Галина Ивановна.
В общей сложности, за один рабочий день Галина Портнягина преодолевает путь в 20 километров. Мишка к графику и маршруту хозяйки привык, сообщили в пресс-службе краевого правительства.
В Забайкалье почтальон доставляет письма на коне
Общество, Фото:
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