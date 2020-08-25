 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

25 августа

24 августа

Популярное

В Забайкалье почтальон доставляет письма на коне

В Забайкалье почтальон доставляет письма на коне
Общество,  Фото:pixabay.com
Галина Портнягина и её конь Мишка в день преодолевают 20 километров

В Забайкальском крае почтальон доставляет письма на коне. Галина Портнягина уже более 20 лет работает почтальоном. На своём коне Мишке она развозит почту и товары первой необходимости жителям нескольких сел Нерчинского района, где нет стационарных отделений.

- Почта на селе – это добрая история. Она всегда была, есть и будет. Почтальон выходит на работу в любую погоду и жалоб от него не услышишь. Почтовый груз здесь – один из самых ценных, - говорит заместитель министра ЖКХ, энергетики, цифровизации и связи Евгений Самойлов.

На доставку Галина Ивановна отправляется дважды в неделю: из своего дома в Крупянке едет за корреспонденцией в Олинск, а затем вновь возвращается в родное село, через Большой луг. И везде её ждут пенсионеры, молодые мамы, работающий народ. Ко всему прочему заказывают товары первой необходимости: мыло, спички, тушёнку. Бывают и необычные заказы – недавно привозила покупателям бидончики для ягоды.

Газеты, корреспонденцию, посылки и тяжёлые коробки с продуктами помогает на телегу грузить супруг Галины.

- Вот сейчас муж пойдёт на сенокос и заберёт у меня коня. Пересяду тогда на велосипед. В любом случае работать несложно: на велосипеде – для здоровья полезно, а на коне – так вообще одно удовольствие. Сиди и смотри на красоту вокруг, - говорит Галина Ивановна.

В общей сложности, за один рабочий день Галина Портнягина преодолевает путь в 20 километров. Мишка к графику и маршруту хозяйки привык, сообщили в пресс-службе краевого правительства.
почта почтальоны лошади
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии призывают убрать мусорные контейнеры с берегов Байкал
В Бурятии призывают убрать мусорные контейнеры с берегов Байкал
Общество, 25.08.2020
Общественник Чингис Болотов объяснил, почему на Байкале нельзя ставить контейнеры для мусора  
Две студентки из МГУ изучают в Бурятии байкальских нерп
Две студентки из МГУ изучают в Бурятии байкальских нерп
Общество, 25.08.2020
Девушкам пришлось проявить смекалку, чтобы не спугнуть нерп
В Бурятии ракетчики выполнили учебные пуски из «Искандера»
В Бурятии ракетчики выполнили учебные пуски из «Искандера»
Общество, 25.08.2020
Ракетчики совершенствуют профессиональные навыки и оттачивают умения
В Забайкалье почтальон доставляет письма на коне
В Забайкалье почтальон доставляет письма на коне
Общество, 25.08.2020
Галина Портнягина и её конь Мишка в день преодолевают 20 километров
В Бурятии завоют электросирены
В Бурятии завоют электросирены
Общество, 25.08.2020
Плановая проверка пройдёт 26 августа
«Без маски не выпускают»: Жителей Бурятии развеселил конь на крыльце магазина
«Без маски не выпускают»: Жителей Бурятии развеселил конь на крыльце магазина
Общество, 25.08.2020
Необычного «покупателя» заметили у магазина на Байкале
В Бурятии ограничат движение по мостам более чем на год
В Бурятии ограничат движение по мостам более чем на год
Общество, 25.08.2020
Движение ограничат в Тункинском районе
Борис Гребенщиков о дацане в Петербурге: «Тибет у нас дома, за углом»
Борис Гребенщиков о дацане в Петербурге: «Тибет у нас дома, за углом»
Общество, 25.08.2020
В честь 105-летнего юбилея буддийского храма о своём отношении к нему рассказали известные петербуржцы  
В Бурятии 1799 детей воспитываются в приёмных семьях
В Бурятии 1799 детей воспитываются в приёмных семьях
Общество, 25.08.2020
Одна семья взяла сразу пять детей
В Бурятии жителей попросили не пугаться накренившихся столбов
В Бурятии жителей попросили не пугаться накренившихся столбов
Общество, 25.08.2020
Столбы с проводами нависли прямо над дорогой
Кураж Бамбей: «Улан-Удэ гостеприимен, достаточно чист и в меру красив»
Кураж Бамбей: «Улан-Удэ гостеприимен, достаточно чист и в меру красив»
Общество, 25.08.2020
Создатель студии озвучки «Кураж Бамбей» Денис Колесников побывал в Улан-Удэ и поделился своим впечатлением

Позитив

Профилактика

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^