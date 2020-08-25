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В Бурятии объявлен конкурс на соискание госстипендий по литературе и искусству

В Бурятии объявлен конкурс на соискание госстипендий по литературе и искусству
Общество,  Фото:pixabay.com
Приём документов стартовал 25 августа

В Бурятии с 25 августа объявлен приём документов на соискание государственной стипендии в сфере литературы и искусства. Стипендии присуждаются на конкурсной основе талантливым молодым авторам литературных, музыкальных и художественных произведений в возрасте до 35 лет, которые осуществляют свою творческую деятельность в республике. Также господдержка призвана содействовать созданию новых высокохудожественных произведений в области литературы, изобразительного, декоративно-прикладного, музыкального искусства в Бурятии.

Кандидаты на присуждение государственных стипендий направляют в министерство культуры РБ творческую заявку (анкету) на кандидатов (претендентов) с приложением следующих документов, подтверждающих сведения, указанные в ней:
- Копию паспорта кандидата (претендента);
- Копию трудовой книжки кандидата (претендента);
- Копии документов об образовании либо документов, подтверждающих обучение в учебных заведениях;
- Копию ИНН кандидата (претендента);
- Копию пенсионного страхового свидетельства кандидата (претендента);
- Копии документов о присвоении почётных званий (при их наличии);
- Копии документов, подтверждающих присуждение премий, призов и иных наград, свидетельствующих о признании творческих работ и литературных произведений (по желанию) кандидата (претендента);
- Заверенную выписку из решения коллегиальных руководящих органов управления культуры и искусства, учреждений культуры и искусства, творческих союзов, других объединений работников культуры и искусства Бурятии о выдвижении кандидатов (претендентов) на присуждение государственной стипендии (ходатайство);
- Согласие кандидата (претендента) на обработку персональных данных.

Все материалы по представлению соискателей на присуждение государственных стипендий принимаются к рассмотрению не позднее 25 сентября текущего года. Материалы на соискателей государственных стипендий подаются на рассмотрение в минкультуры РБ по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Ленина, 30, каб. 303. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
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