В Бурятии объявлен конкурс на соискание госстипендий по литературе и искусству

Приём документов стартовал 25 августа



В Бурятии с 25 августа объявлен приём документов на соискание государственной стипендии в сфере литературы и искусства. Стипендии присуждаются на конкурсной основе талантливым молодым авторам литературных, музыкальных и художественных произведений в возрасте до 35 лет, которые осуществляют свою творческую деятельность в республике. Также господдержка призвана содействовать созданию новых высокохудожественных произведений в области литературы, изобразительного, декоративно-прикладного, музыкального искусства в Бурятии.



Кандидаты на присуждение государственных стипендий направляют в министерство культуры РБ творческую заявку (анкету) на кандидатов (претендентов) с приложением следующих документов, подтверждающих сведения, указанные в ней:

- Копию паспорта кандидата (претендента);

- Копию трудовой книжки кандидата (претендента);

- Копии документов об образовании либо документов, подтверждающих обучение в учебных заведениях;

- Копию ИНН кандидата (претендента);

- Копию пенсионного страхового свидетельства кандидата (претендента);

- Копии документов о присвоении почётных званий (при их наличии);

- Копии документов, подтверждающих присуждение премий, призов и иных наград, свидетельствующих о признании творческих работ и литературных произведений (по желанию) кандидата (претендента);

- Заверенную выписку из решения коллегиальных руководящих органов управления культуры и искусства, учреждений культуры и искусства, творческих союзов, других объединений работников культуры и искусства Бурятии о выдвижении кандидатов (претендентов) на присуждение государственной стипендии (ходатайство);

- Согласие кандидата (претендента) на обработку персональных данных.



Все материалы по представлению соискателей на присуждение государственных стипендий принимаются к рассмотрению не позднее 25 сентября текущего года. Материалы на соискателей государственных стипендий подаются на рассмотрение в минкультуры РБ по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Ленина, 30, каб. 303. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

