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«Как он к нам попал?»: Улан-удэнцев удивил баклан в городе

«Как он к нам попал?»: Улан-удэнцев удивил баклан в городе
Общество,  Фото:"Аноним 03"
Редкого гостя засняли на Уде

Жителей Улан-Удэ удивил баклан на Уде, ведь эта птица обитает преимущественно на Байкале. Баклана сняла на видео жительница столицы Бурятии и выложила записи в паблике «Аноним 03».

- Птичка, похожая на баклана. Впервые встречаю у нас, плохо видно, но мне кажется всё-таки, что это бакланчик. Максимально увеличила видео. Ну, очень похож на баклана. Буквально несколько минут назад расправлял крылышки, грелся на солнышке. Как он к нам попал в Улан-Удэ – вопрос, - комментирует горожанка на видео.



Пользователи в комментариях отмечают, что встречали бакланов на реках Чикой, Хилок, в сёлах Бичурского района. Один из жителей Бурятии поделился, что как-то раз баклан ночевал на крыше его дома в ДНТ «Булаг», хотя водоёмов рядом нет.

Баклан в городе – это, действительно, странное явление, ведь в Улан-Удэ они не встречаются. Однако объяснение этому есть. Судя по всему, птица пораньше собралась на юг и во время перелёта выбрала в качестве остановки водоём в столице Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Daily», этим летом в Бурятии отдыхающие на Байкале сняли на видео огромную стаю бакланов, поразившую своей численностью.

Уже несколько лет идёт разговор о возможном отстреле бакланов для регулирования их численности. Бакланов обвиняют в уничтожении рыбы, а также вреде для деревьев. К примеру, специалисты считают, что остров Голый на Байкале превратился в мёртвую зону из-за помёта этих птиц.

В прошлом году об этой проблеме высказался глава Бурятии Алексей Цыденов.

- Учёные сейчас исследуют, необходимо ли на Байкале регулировать численность нерпы и бакланов. По баклану также есть позиция, которую анализируют учёные и должны сказать, что с этим бакланом делать. По некоторым данным, его в своё время искусственно развели, он прижился, размножился, и остров, где он живёт — теперь это голый камень, у баклана там нет естественных врагов, и идёт неконтролируемое размножение, прорастание численности. В этих вопросах должна быть чёткая и доказанная позиция учёных, и мнение, какие действия нужно или не нужно предпринимать, - прокомментировал тогда глава.

Однако есть и другая точка зрения. Известный орнитолог Александр Ананин, заявил, что проблема сильно преувеличена. По словам Ананина, в предыдущие века численность баклана на Байкале была очень велика, и скорее всего, их было даже значительно больше, чем сейчас. Затем после 1940-х бакланы полностью исчезли, их численность вновь возросла только за последнее десятилетие. По его оценке, представления о роли этого вида в снижении запасов промысловых рыб значительно завышены.Также учёный отмечал, что влияние бакланов на древесную растительность носит очень локальный характер, отмечается только на местах массового гнездования.




птицы бакланы
 
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