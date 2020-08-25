«Как он к нам попал?»: Улан-удэнцев удивил баклан в городе

- Птичка, похожая на баклана. Впервые встречаю у нас, плохо видно, но мне кажется всё-таки, что это бакланчик. Максимально увеличила видео. Ну, очень похож на баклана. Буквально несколько минут назад расправлял крылышки, грелся на солнышке. Как он к нам попал в Улан-Удэ – вопрос, - комментирует горожанка на видео.







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