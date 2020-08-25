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«Тигр-М» покажут в действии в Улан-Удэ

«Тигр-М» покажут в действии в Улан-Удэ
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Демонстрация бронеавтомобиля состоится на военно-техническом форуме «Армия-2020»

Военнослужащие Восточного военного округа впервые проведут для жителей города Улан-Удэ динамическую демонстрацию бронеавтомобиля «Тигр». Показ состоится в рамках проведения военно-технического форума «Армия-2020», который пройдёт на четырёх площадках Бурятии.

Военнослужащие покажут гостям мероприятия ходовые способности автомобиля «Тигр-М» с повышенной проходимостью, расскажут его технические характеристики. Также будут продемонстрированы возможности БТР-80.

Напомним, в городе Улан-Удэ демонстрация вооружения и военной техники с насыщенной развлекательной программой состоится на аэродроме «Восточный» и впервые в посёлке «Сосновый Бор», на центральной площади города Кяхта, на территории военного городка мотострелкового соединения ВВО. Проведение форума «Армия-2020» запланировано одновременно на всех площадках 28-29 августа с 10:00 до 16:00. Об этом сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

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