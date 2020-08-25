В Закаменском районе Бурятии рекультивируют свалку

На её месте собираются высадить деревья, кустарники и траву



В Закаменске собираются рекультивировать городскую свалку в местности Зун-Нарын. Контракт на разработку проектно-сметной документации был заключен в этом году. 24 августа были проведены общественные обсуждения материалов оценки воздействия свалки на окружающую среду.



Подрядчиком предложено решение о консервации отходов свалки на месте путём захоронения с использованием гидроизоляции для исключения экологических последствий, а также завоза плодородного слоя с высадкой деревьев, кустарников и травяного покрова.



Помимо этого, на обсуждениях подрядчик заявил о том, что проектные работы закончатся в этом году. На следующий год запланировано прохождение госэкспертизы, а начало непосредственной рекультивации намечено на 2023 год.



Замечания и предложения по материалам проектной документации (ОВОС) можно внести до 25 сентября по адресу электронной почты: ecoproect.03@mail.ru, сообщает пресс-служба администрации Закаменского района.

