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В Закаменском районе Бурятии рекультивируют свалку

В Закаменском районе Бурятии рекультивируют свалку
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
На её месте собираются высадить деревья, кустарники и траву

В Закаменске собираются рекультивировать городскую свалку в местности Зун-Нарын. Контракт на разработку проектно-сметной документации был заключен в этом году. 24 августа были проведены общественные обсуждения материалов оценки воздействия свалки на окружающую среду.

Подрядчиком предложено решение о консервации отходов свалки на месте путём захоронения с использованием гидроизоляции для исключения экологических последствий, а также завоза плодородного слоя с высадкой деревьев, кустарников и травяного покрова.

Помимо этого, на обсуждениях подрядчик заявил о том, что проектные работы закончатся в этом году. На следующий год запланировано прохождение госэкспертизы, а начало непосредственной рекультивации намечено на 2023 год.

Замечания и предложения по материалам проектной документации (ОВОС) можно внести до 25 сентября по адресу электронной почты: ecoproect.03@mail.ru, сообщает пресс-служба администрации Закаменского района.
Бурятия Закаменский район свалка рекультивация
 
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