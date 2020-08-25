Воду хлорируют с апреля
Как сообщал «Байкал-Daily», в начале апреля стало известно, что в Улан-Удэ начали хлорировать воду. Причиной тому стала пандемия коронавируса. Хлорирование не прекращается до сих пор.
- Хлорирование началось с начала пандемии по предписанию Роспотребнадзора и будет продолжаться до особого распоряжения. Периодически, при смене карт на водозаборе, оно ощущается сильнее, это проходит через 2-3 дня, - сообщили сегодня в пресс-службе МУП «Водоканал».
Улан-удэнцы особо сильно ощущают хлорирование воды раз в пару дней
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