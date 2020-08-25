Звёзды спорта пообщались с местными юными спортсменами
20 и 21 августа Кабанский район Бурятии посетила делегация Российского союза спортсменов.
В составе делегации приехали олимпийская чемпионка по волейболу, двукратный призёр чемпионатов мира, обладатель кубка мира, чемпионка Европы, двукратная чемпионка СССР, заслуженный мастер спорта России Людмила Жигилий; олимпийская чемпионка по баскетболу, бронзовый призёр олимпийских игр, серебряный призёр чемпионата мира, двукратная чемпионка Европы, трёхкратная чемпионка СССР, заслуженный мастер спорта СССР Ирина Минх; олимпийская чемпионка по баскетболу, чемпионка Европы, серебряный призёр Игр доброй воли, чемпионка России, чемпионка Польши, серебряный призёр чемпионатов СССР и России, заслуженный мастер спорта СССР Елена Швайбович; бронзовый призёр олимпийских игр по лёгкой атлетике, двукратный чемпион Европы, двукратный победитель кубков Европы, призёр чемпионатов мира и чемпионатов Европы, чемпион мира среди военнослужащих, многократный чемпион России, заслуженный мастер спорта России Денис Капустин; руководитель всероссийской благотворительной программы «Олимпийские легенды — детям и молодёжи России», президент межрегионального общественного комитета ветеранов «Герои Отечества» Наталья Боярская.
В ходе мероприятия именитые гости осмотрели спортивные объекты района и обсудили вопросы развития детского спорта. Помимо этого, они расспросили о спортивных достижениях юных спортсменов, а также рассказали им о себе и наградили грамотами учителей физической культуры и спорта. Об этом сообщает пресс-служба администрации Кабанского района.
Кабанский район Бурятии посетили олимпийские чемпионы
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