В Бурятии ограничат движение по мостам более чем на год

Движение ограничат в Тункинском районе



В Тункинском районе Бурятии ограничат движение по мостам через реку Шабартайка с 25 августа по 15 октября 2021 года.



Временное ограничение движения транспортных средств ввели на мостах на км 72+350 и ручей на км 100+500 автомобильной дороги А-333 Култук – Монды - граница с Монголией, сообщает пресс-служба Упрдор «Южный Байкал».



С 25 августа по 15 октября 2021 года на искусственных сооружениях будут проводиться ремонтные работы. Движение транспортных средств будет организовано в реверсивном режиме с помощью светофорного регулирования. В месте производства работ установят необходимые временные дорожные знаки.

