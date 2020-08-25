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В Бурятии ограничат движение по мостам более чем на год

В Бурятии ограничат движение по мостам более чем на год
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Движение ограничат в Тункинском районе

В Тункинском районе Бурятии ограничат движение по мостам через реку Шабартайка с 25 августа по 15 октября 2021 года.

Временное ограничение движения транспортных средств ввели на мостах на км 72+350 и ручей на км 100+500 автомобильной дороги А-333 Култук – Монды - граница с Монголией, сообщает пресс-служба Упрдор «Южный Байкал».

С 25 августа по 15 октября 2021 года на искусственных сооружениях будут проводиться ремонтные работы. Движение транспортных средств будет организовано в реверсивном режиме с помощью светофорного регулирования. В месте производства работ установят необходимые временные дорожные знаки.
мост Упрдор "Южный Байкал"
 
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