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Горловики Бурятии участвовали в международном конкурсе «Сыгыт»

Горловики Бурятии участвовали в международном конкурсе «Сыгыт»
Общество, 
Конкурс горлового пения собрал исполнителей из 16 стран

Исполнители горлового пения Бурятии Мунко Дондоков (г. Улан-Удэ), Арюна Нимаева (Еравнинский район), Амгалан Намсараев (Закаменский район), Саян Бальжиев (Курумканский район) приняли участие в международном дистанционном заочном конкурсе «Сыгыт – 2020». Конкурс посвящён Дню хөөмея (тувинского горлового пения) в Тыве, 70-летнему юбилею хөөмейжи (исполнителя хөөмей) Лазо Довуевича Монгуша. Об этом сообщает пресс-служба РЦНТ.

- Большое спасибо за участие в нашем конкурсе «Сыгыт-2020». Выступление каждого участника из Бурятии было изумительно. Мы хотим отметить ваш вклад в развитие тувинской культуры. – поблагодарил наших исполнителей Игорь Кошкендей, директор центра развития тувинской традиционной культуры и ремесёл. – Мы высоко ценим ваше выступление как положительный вклад в развитие «Сыгыта». Нам нужна поддержка всех и каждого из наших поклонников. Надеемся, что вы и в дальнейшем будете поддерживать тувинскую культуру, практикуя и исполняя тувинскую музыку.

Также в конкурсе состязались исполнители стиля сыгыт (вид горлового пения; двузвучная мелодия с низким гортанным и высоким свистящим звуком, напоминающим флейту) из России (Тыва, Татарстан, Бурятия, Хакасия, Алтай, Красноярск), Италии, Франции, Нидерландов, Испании, Люксембурга, Японии, Монголии, КНР, Тайваня, Турции, США, Аргентины, Бразилии, Канады и Австралии.

По информации минкультуры Тывы, места были распределены следующим образом:
Гран-при - Мундукай Лопсан;
Лауреат I степени – Монгуш Мөнгун-оол;
Лауреат II степени – Көшкендей Айгор;
Лауреат III степени – Фроди Франсман;
Дипломант I степени – Отсур Отчутай;
Дипломант II степени – Куулар Чолдуг;
Дипломант III степени – Куулар Откун.

Номинации:
- «Сыгыт эзеӊи (Best sygyt-ezengi)» - Ховалыг Эрес (Тыва);
- «Сыгыт борбаӊы (Best sygyt-borbangy)» - Норбу Алдын-Белек (Тыва);
- «Хоочун сыгытчы (Veteran sygytchy)» - Ондар Валерий (Тыва);
- «Хоочун сыгытчы (Veteran sygytchy)» - Норбу Очур-оол (Тыва);
- «Сыгыттыӊ сыгыргазы (Sygyt-oriole)» - Цоцгэрэл (Монголия);
- «Сыгыт сылдызы (Sygyt star)» - Баасан Дамдинсурен (Монголия);
- «Специальный приз от Лазо Монгуша» - Улаах Тез Улаахтирен (Монголия);
- «Даштыкы хуулгаазын хөгжүмчү (Foreign magical musician)» - Энрике Угалде (США);
- «Сыгыттыӊ онза каасталгазы (Unique ornamentation of sygyt)» - Өпей Андриян (Тыва);
- «Сыгыттыӊ хуулгазын үделгези (Magical accompaniment of sygyt)» - Донгак Айдаш (Тыва);
- «Сыгыттыӊ идегели (Hope of sygyt)» - Фумико Вада (Япония);
- «Сыгыттыӊ мөгейикчизи (Active supporter of sygyt)» - Рован Харсткукер (Нидерланды);
- «Онзагай сыгыт чогаалы (Unique sygyt composition)» Коичи Макигами (Япония);
- «Специальный приз от Зои Кыргыс» - Тунала (Китай).
Бурятия Тыва конкурс горловое пение
 
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